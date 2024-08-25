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مختصون: ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 7 % بسبب نمو قطاع الإسكان

أكدوا أنه سيشهد عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية لما قبل 2016م

أكد عدد من المختصين والعاملين في قطاع المواد الإنشائية سيشهد عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية لما قبل 2016م بسبب زيادة حجم الطلب على مواد البناء من بينها الإسمنت والكلنكر خلال الشهور الماضية بنسبة 7% بسبب نمو قطاع الإسكان المتعدد، والمتوزعة حول مدن ومناطق المملكة.

وعزا المختصون ذلك بعدما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الأخير عن ارتفاع متوسط أسعار عدد من المواد الإنشائية خلال النصف الأول من 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي من أهمها الإسمنت بنسبة 1.6 في المائة.

وبحسب تقرير شركات الإسمنت لشهر يوليو الماضي فقد نما إجمالي مبيعات شركات الإسمنت، والبالغ عددها 17 شركة، بأكثر من 7 في المائة مقارنة بيوليو 2018، إذ سجل يوليو 2019 مبيعات بلغت 3.637 مليون طن، فيما بلغت مبيعات شهر يوليو 2018 نحو 3.387 مليون طن، وهو ما انعكس كذلك على ارتفاع جميع أسهم شركات القطاع المدرجة في سوق الأسهم خلال الفترة الماضية مقارنة بأدائها مع بداية 2019.

وقال عدد من العاملين في قطاع الإسمنت، إن هذه الزيادة في الأسعار التي رصدتها هيئة الإحصاء تعود إلى نمو الطلب على الإسمنت من المشاريع التنموية وفي مقدمتها المشاريع السكنية بالتزامن مع قرب انتهاء موسم الصيف الذي يشهد انحساراً في عدد العمال بسبب أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتفضيل شركات الإسمنت عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية التي كانت عليه قبل التغييرات الاقتصادية نتيجة تدني أسعار النفط في السابق وتأثر القطاعات التنموية بذلك.

وأشاروا في حديثهم إلى أن السوق يحكمه العرض والطلب وأن شركات الإسمنت اضطرت في السابق للدخول في حرب أسعار لتخفيض اسعارها إلى أقل بكثير مما حددته وزارة التجارة والاستثمار لطن الإسمنت بواقع 240 ريالاً للطن بمتوسط 14 ريالاً للكيس ليصل متوسط الأسعار إلى 205 ريالات للطن عند حدود 10 ريالات للكيس من المصنع.

ولفتوا إلى أن شركات الإسمنت تكبدت خسائر كبيرة خلال العامين الماضيين بلغت أكثر من 60 في المائة من الأرباح، وذلك بسبب ضعف الطلب وارتفاع التكاليف التشغيلية بعد زيادة اسعار الطاقة ورسوم العمالة، كما أن عملية تصدير الإسمنت التي سمح بها لعدد من الشركات لم تكن مجدية بسبب التنافس العالي في الأسعار مع الأسواق العالمية.

من جانب آخر، أشار عدد من المقاولين والمتعاملين في القطاع إلى أن القفزة النوعية التي يشهدها قطاع الإسكان، جاءت بسبب المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص حالياً، ما أدى إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مختصون: ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 7 % بسبب نمو قطاع الإسكان
سبق

أكد عدد من المختصين والعاملين في قطاع المواد الإنشائية سيشهد عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية لما قبل 2016م بسبب زيادة حجم الطلب على مواد البناء من بينها الإسمنت والكلنكر خلال الشهور الماضية بنسبة 7% بسبب نمو قطاع الإسكان المتعدد، والمتوزعة حول مدن ومناطق المملكة.

وعزا المختصون ذلك بعدما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الأخير عن ارتفاع متوسط أسعار عدد من المواد الإنشائية خلال النصف الأول من 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي من أهمها الإسمنت بنسبة 1.6 في المائة.

وبحسب تقرير شركات الإسمنت لشهر يوليو الماضي فقد نما إجمالي مبيعات شركات الإسمنت، والبالغ عددها 17 شركة، بأكثر من 7 في المائة مقارنة بيوليو 2018، إذ سجل يوليو 2019 مبيعات بلغت 3.637 مليون طن، فيما بلغت مبيعات شهر يوليو 2018 نحو 3.387 مليون طن، وهو ما انعكس كذلك على ارتفاع جميع أسهم شركات القطاع المدرجة في سوق الأسهم خلال الفترة الماضية مقارنة بأدائها مع بداية 2019.

وقال عدد من العاملين في قطاع الإسمنت، إن هذه الزيادة في الأسعار التي رصدتها هيئة الإحصاء تعود إلى نمو الطلب على الإسمنت من المشاريع التنموية وفي مقدمتها المشاريع السكنية بالتزامن مع قرب انتهاء موسم الصيف الذي يشهد انحساراً في عدد العمال بسبب أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتفضيل شركات الإسمنت عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية التي كانت عليه قبل التغييرات الاقتصادية نتيجة تدني أسعار النفط في السابق وتأثر القطاعات التنموية بذلك.

وأشاروا في حديثهم إلى أن السوق يحكمه العرض والطلب وأن شركات الإسمنت اضطرت في السابق للدخول في حرب أسعار لتخفيض اسعارها إلى أقل بكثير مما حددته وزارة التجارة والاستثمار لطن الإسمنت بواقع 240 ريالاً للطن بمتوسط 14 ريالاً للكيس ليصل متوسط الأسعار إلى 205 ريالات للطن عند حدود 10 ريالات للكيس من المصنع.

ولفتوا إلى أن شركات الإسمنت تكبدت خسائر كبيرة خلال العامين الماضيين بلغت أكثر من 60 في المائة من الأرباح، وذلك بسبب ضعف الطلب وارتفاع التكاليف التشغيلية بعد زيادة اسعار الطاقة ورسوم العمالة، كما أن عملية تصدير الإسمنت التي سمح بها لعدد من الشركات لم تكن مجدية بسبب التنافس العالي في الأسعار مع الأسواق العالمية.

من جانب آخر، أشار عدد من المقاولين والمتعاملين في القطاع إلى أن القفزة النوعية التي يشهدها قطاع الإسكان، جاءت بسبب المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص حالياً، ما أدى إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
07:39 PM

مختصون: ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 7 % بسبب نمو قطاع الإسكان

أكدوا أنه سيشهد عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية لما قبل 2016م

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد عدد من المختصين والعاملين في قطاع المواد الإنشائية سيشهد عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية لما قبل 2016م بسبب زيادة حجم الطلب على مواد البناء من بينها الإسمنت والكلنكر خلال الشهور الماضية بنسبة 7% بسبب نمو قطاع الإسكان المتعدد، والمتوزعة حول مدن ومناطق المملكة.

وعزا المختصون ذلك بعدما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الأخير عن ارتفاع متوسط أسعار عدد من المواد الإنشائية خلال النصف الأول من 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي من أهمها الإسمنت بنسبة 1.6 في المائة.

وبحسب تقرير شركات الإسمنت لشهر يوليو الماضي فقد نما إجمالي مبيعات شركات الإسمنت، والبالغ عددها 17 شركة، بأكثر من 7 في المائة مقارنة بيوليو 2018، إذ سجل يوليو 2019 مبيعات بلغت 3.637 مليون طن، فيما بلغت مبيعات شهر يوليو 2018 نحو 3.387 مليون طن، وهو ما انعكس كذلك على ارتفاع جميع أسهم شركات القطاع المدرجة في سوق الأسهم خلال الفترة الماضية مقارنة بأدائها مع بداية 2019.

وقال عدد من العاملين في قطاع الإسمنت، إن هذه الزيادة في الأسعار التي رصدتها هيئة الإحصاء تعود إلى نمو الطلب على الإسمنت من المشاريع التنموية وفي مقدمتها المشاريع السكنية بالتزامن مع قرب انتهاء موسم الصيف الذي يشهد انحساراً في عدد العمال بسبب أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتفضيل شركات الإسمنت عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية التي كانت عليه قبل التغييرات الاقتصادية نتيجة تدني أسعار النفط في السابق وتأثر القطاعات التنموية بذلك.

وأشاروا في حديثهم إلى أن السوق يحكمه العرض والطلب وأن شركات الإسمنت اضطرت في السابق للدخول في حرب أسعار لتخفيض اسعارها إلى أقل بكثير مما حددته وزارة التجارة والاستثمار لطن الإسمنت بواقع 240 ريالاً للطن بمتوسط 14 ريالاً للكيس ليصل متوسط الأسعار إلى 205 ريالات للطن عند حدود 10 ريالات للكيس من المصنع.

ولفتوا إلى أن شركات الإسمنت تكبدت خسائر كبيرة خلال العامين الماضيين بلغت أكثر من 60 في المائة من الأرباح، وذلك بسبب ضعف الطلب وارتفاع التكاليف التشغيلية بعد زيادة اسعار الطاقة ورسوم العمالة، كما أن عملية تصدير الإسمنت التي سمح بها لعدد من الشركات لم تكن مجدية بسبب التنافس العالي في الأسعار مع الأسواق العالمية.

من جانب آخر، أشار عدد من المقاولين والمتعاملين في القطاع إلى أن القفزة النوعية التي يشهدها قطاع الإسكان، جاءت بسبب المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص حالياً، ما أدى إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة.

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