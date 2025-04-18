أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنّيَ مدى الرؤية. وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات (الحناكية - العلا – العيص - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع - ينبع)، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

حتى 7 مساءً.. حالة رياح نشطة وأتربة مثارة بالمدينة المنورة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-18 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنّيَ مدى الرؤية.



وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات (الحناكية - العلا – العيص - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع - ينبع)، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 11:19 AM

حتى 7 مساءً.. حالة رياح نشطة وأتربة مثارة بالمدينة المنورة إدارة التحاليل بالأرصاد بمحافظات عدة ويصحبها تدنٍّ بالرؤية





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنّيَ مدى الرؤية.



وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات (الحناكية - العلا – العيص - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع - ينبع)، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.