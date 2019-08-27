إزالة 30 تعدياً على الأراضي الحكومية البيضاء بالطائف خلال ذي الحجة

أمانة المحافظة أزالت أكثر من 14 نوعاً من التعديات والإحداثات المختلفة

تعاملت البلديات الفرعية بأمانة الطائف، خلال الفترة الماضية من شهر ذي الحجة الجاري مع أكثر من 30 تعدياً على الأراضي الحكومية، وأزالت أكثر من 14 نوعاً من التعديات والإحداثات المختلفة بنطاق خدمات 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية في الطائف (شمال، جنوب، شرق، غرب) والهدا والشفا والسيل الكبير والسيل الصغير وعشيرة والطائف الجديد والعطيف.

من جهةٍ أخرى، أزالت أخيراً بلدية السيل الصغير تعديات غير نظامية على أراضٍ حكومية بطريق السيل الصغير، وشملت المخالفات: إقامة شبوك للأغنام، وغرف من الصفيح، وخيام، وأشكال من التعديات المختلفة على الأراضي الحكومية.

وأوضحت الأمانة أن الآليات قامت بإزالة التعديات المقامة كافة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم عودة المحدثين إليها مرة أخرى، كما سيّرت فرق رقابية لمتابعة التعديات والإحداثات بالمنطقة للحيلولة دون تحول التعديات إلى أمر واقع.

وبيّنت الأمانة أن البلديات الفرعية كثّفت جهودها الرقابية على الأراضي الحكومية البيضاء للقضاء على الإحداثات غير النظامية، التي يستغل المحدثون أوقاتاً خارج الدوام والإجازات للعمل على إنشاء التعديات والإحداثات المخالفة.