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الاتحاد يبحث عن طوق نجاة.. وضمك يتمنى مغادرة قاع الترتيب مؤقتاً

في افتتاح الجولة 18 من دوري الأمير محمد بن سلمان

تنطلق الاثنين مباريات الجولة الـ18 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمباراة واحدة نقاطها مضاعفة تعطي الفائز دفعة معنوية في جدول الترتيب تجمع بين فريقي الاتحاد صاحب المركز الثاني عشر والباحث عن طوق نجاة يبعده عن شبح الهبوط وضيفه ضمك متذيل قائمة الترتيب.

يدخل الاتحاد اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعد أن عاد إلى سكة الانتصارات في الجولة الماضية على حساب التعاون رافعاً شعار لا بديل عن الفوز لتحسين موقعه والابتعاد عن مناطق الخطر إضافة لمصالحة جماهيره الوفية التي بقيت تساند الفريق في أصعب الظروف للخروج على أمل الخروج من دوامة النتائج السلبية.

كما يتطلع الهولندي تين كات مدرب الفريق لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة الصحوة والسير على نهج الفوز الكفيل بإعادة العميد لوضعه الطبيعي لاسيما وأن الفريق يملك جميع مفاتيح الحصول على النقاط الثلاثة من مدرب محنك ولاعبين على مستوى عال إلى جانب جماهير لا تبخل في بذل الغالي والنفيس في خدمة الاتحاد.

في المقابل يتطلع الضيوف لتكرار نتيجة مباراة الذهاب والمحافظة على سجل خال من الهزائم أمام الاتحاد وأيضاً لإيقاف نزيف النقاط واستعادة نغمة الفوز الغائبة عن الفريق في الجولات الستة الماضية.


ويتمنى القائمون على الفريق مغادرة قاع الترتيب ولأجل ذلك انتدبت الإدارة في سوق الانتقالات الأخير 16 لاعباً لعلها تستطيع انتشال الفريق من مراكز الخطر وتبقيه لموسم آخر في دوري الأضواء.


دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاتحاد ضمك

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يبحث عن طوق نجاة.. وضمك يتمنى مغادرة قاع الترتيب مؤقتاً
سبق

تنطلق الاثنين مباريات الجولة الـ18 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمباراة واحدة نقاطها مضاعفة تعطي الفائز دفعة معنوية في جدول الترتيب تجمع بين فريقي الاتحاد صاحب المركز الثاني عشر والباحث عن طوق نجاة يبعده عن شبح الهبوط وضيفه ضمك متذيل قائمة الترتيب.

يدخل الاتحاد اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعد أن عاد إلى سكة الانتصارات في الجولة الماضية على حساب التعاون رافعاً شعار لا بديل عن الفوز لتحسين موقعه والابتعاد عن مناطق الخطر إضافة لمصالحة جماهيره الوفية التي بقيت تساند الفريق في أصعب الظروف للخروج على أمل الخروج من دوامة النتائج السلبية.

كما يتطلع الهولندي تين كات مدرب الفريق لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة الصحوة والسير على نهج الفوز الكفيل بإعادة العميد لوضعه الطبيعي لاسيما وأن الفريق يملك جميع مفاتيح الحصول على النقاط الثلاثة من مدرب محنك ولاعبين على مستوى عال إلى جانب جماهير لا تبخل في بذل الغالي والنفيس في خدمة الاتحاد.

في المقابل يتطلع الضيوف لتكرار نتيجة مباراة الذهاب والمحافظة على سجل خال من الهزائم أمام الاتحاد وأيضاً لإيقاف نزيف النقاط واستعادة نغمة الفوز الغائبة عن الفريق في الجولات الستة الماضية.


ويتمنى القائمون على الفريق مغادرة قاع الترتيب ولأجل ذلك انتدبت الإدارة في سوق الانتقالات الأخير 16 لاعباً لعلها تستطيع انتشال الفريق من مراكز الخطر وتبقيه لموسم آخر في دوري الأضواء.


09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
11:59 PM

الاتحاد يبحث عن طوق نجاة.. وضمك يتمنى مغادرة قاع الترتيب مؤقتاً

في افتتاح الجولة 18 من دوري الأمير محمد بن سلمان

A A A
محمود الحمد - الرياض
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تنطلق الاثنين مباريات الجولة الـ18 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمباراة واحدة نقاطها مضاعفة تعطي الفائز دفعة معنوية في جدول الترتيب تجمع بين فريقي الاتحاد صاحب المركز الثاني عشر والباحث عن طوق نجاة يبعده عن شبح الهبوط وضيفه ضمك متذيل قائمة الترتيب.

يدخل الاتحاد اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعد أن عاد إلى سكة الانتصارات في الجولة الماضية على حساب التعاون رافعاً شعار لا بديل عن الفوز لتحسين موقعه والابتعاد عن مناطق الخطر إضافة لمصالحة جماهيره الوفية التي بقيت تساند الفريق في أصعب الظروف للخروج على أمل الخروج من دوامة النتائج السلبية.

كما يتطلع الهولندي تين كات مدرب الفريق لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة الصحوة والسير على نهج الفوز الكفيل بإعادة العميد لوضعه الطبيعي لاسيما وأن الفريق يملك جميع مفاتيح الحصول على النقاط الثلاثة من مدرب محنك ولاعبين على مستوى عال إلى جانب جماهير لا تبخل في بذل الغالي والنفيس في خدمة الاتحاد.

في المقابل يتطلع الضيوف لتكرار نتيجة مباراة الذهاب والمحافظة على سجل خال من الهزائم أمام الاتحاد وأيضاً لإيقاف نزيف النقاط واستعادة نغمة الفوز الغائبة عن الفريق في الجولات الستة الماضية.


ويتمنى القائمون على الفريق مغادرة قاع الترتيب ولأجل ذلك انتدبت الإدارة في سوق الانتقالات الأخير 16 لاعباً لعلها تستطيع انتشال الفريق من مراكز الخطر وتبقيه لموسم آخر في دوري الأضواء.


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