إسبانيا.. 809 حالات وفاة و7026 إصابة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 809 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11744 حالة.
ووفق "رويترز"، كشفت الوزارة عن تسجيل 7026 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 124736.
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 809 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11744 حالة.
ووفق "رويترز"، كشفت الوزارة عن تسجيل 7026 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 124736.فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 809 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11744 حالة.
ووفق "رويترز"، كشفت الوزارة عن تسجيل 7026 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 124736.
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 809 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11744 حالة.
ووفق "رويترز"، كشفت الوزارة عن تسجيل 7026 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 124736.