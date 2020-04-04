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إسبانيا.. 809 حالات وفاة و7026 إصابة بكورونا في 24 ساعة

إجمالي الوفيات 11744 حالة والإصابات قفزت إلى 124736

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 809 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11744 حالة.

ووفق "رويترز"، كشفت الوزارة عن تسجيل 7026 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 124736.

فيروس كورونا الجديد

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إسبانيا.. 809 حالات وفاة و7026 إصابة بكورونا في 24 ساعة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 809 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11744 حالة.

ووفق "رويترز"، كشفت الوزارة عن تسجيل 7026 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 124736.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
12:54 PM

إسبانيا.. 809 حالات وفاة و7026 إصابة بكورونا في 24 ساعة

إجمالي الوفيات 11744 حالة والإصابات قفزت إلى 124736

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 809 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11744 حالة.

ووفق "رويترز"، كشفت الوزارة عن تسجيل 7026 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 124736.

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