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الطائف.. ضبط 5 مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من قِبل الجهات المختصة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، خمسة مخالفين لنظام البيئة، لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة الطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبطت عشر آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطنَين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية اليمنية، وطبّقت الإجراءات النظامية كافة بحقهم من قِبل الجهات المختصة.

وحث "المالكي"، الجميع، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف.. ضبط 5 مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، خمسة مخالفين لنظام البيئة، لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة الطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبطت عشر آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطنَين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية اليمنية، وطبّقت الإجراءات النظامية كافة بحقهم من قِبل الجهات المختصة.

وحث "المالكي"، الجميع، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
01:03 PM

الطائف.. ضبط 5 مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من قِبل الجهات المختصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، خمسة مخالفين لنظام البيئة، لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة الطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبطت عشر آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطنَين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية اليمنية، وطبّقت الإجراءات النظامية كافة بحقهم من قِبل الجهات المختصة.

وحث "المالكي"، الجميع، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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