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التفاصيل الكاملة لأمر ⁧‫خادم الحرمين الشريفين‬⁩ برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة

أمير جازان يوجّه بسرعة إنجاز معاملات المواطنين خلال شهر رمضان

في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار "كورونا"

وجّه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، جميع إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز، وبمتابعة مباشرة من الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بالعمل على سرعة إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بالإمارة وجميع الجهات الحكومية بالمنطقة خلال شهر رمضان المبارك، وفقًا للتوجيهات الكريمة الصادرة بشأن خدمة المواطن والمقيم وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، عبر مختلف القنوات الإلكترونية والتقنية .

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري، أن أمير منطقة جازان كلف وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز والإدارات المختصة بديوان الإمارة بالعمل بنظام المناوبات خلال شهر رمضان المبارك ممن يتطلب وجودهم طيلة مدة تعليق الحضور للعمل، على أن يكون حضور الموظفين للأهمية وللحاجة القصوى وفي أضيق نطاق ومن خلال أقل عدد ممكن من الموظفين، للأعمال التي لا يمكن أداؤها من خارج مقر العمل ولا يمكن تأجيلها.

وبيّن الزائري أن أمير المنطقة شدد على أهمية إنجاز وتقديم أفضل الخِدْمات للمواطن والمقيم بالمنطقة عن بعد عبر جميع الأنظمة الإلكترونية وباستخدام البرامج التقنية ووسائل التواصل الإلكترونية الرسمية بموقع وبوابة الإمارة وعن طريق نظام أبشر، والنظر في طلباتهم وإنجاز القضايا والمعاملات في أسرع وقت ممكن.

وأفاد مدير العلاقات العامة بالإمارة بأن الخِدْمات الإلكترونية تشمل خِدْمات الرسائل النصية والاستعلام عن المعاملات والتواصل المرئي عبر عددٍ من المحافظات التي تمكّن المستفيدين من التواصل المباشر مع أمير المنطقة ونائبه لخدمة المواطنين والمواطنات بجميع المحافظات، وتمكينهم من متابعة معاملاتهم دون الحاجة إلى مراجعة مقر الإمارة، حرصًا على سلامة المواطن والمقيم بما يُسهم في الحد من انتشار جائحة كورونا " كوفيد-19"، راجيًا من الله عز وجل العون والتوفيق والسداد للجميع، وأن يحفظ على وطننا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.

جازان أمير جازان الأمير محمد بن ناصر إمارة جازان شهر رمضان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير جازان يوجّه بسرعة إنجاز معاملات المواطنين خلال شهر رمضان
سبق

وجّه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، جميع إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز، وبمتابعة مباشرة من الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بالعمل على سرعة إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بالإمارة وجميع الجهات الحكومية بالمنطقة خلال شهر رمضان المبارك، وفقًا للتوجيهات الكريمة الصادرة بشأن خدمة المواطن والمقيم وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، عبر مختلف القنوات الإلكترونية والتقنية .

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري، أن أمير منطقة جازان كلف وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز والإدارات المختصة بديوان الإمارة بالعمل بنظام المناوبات خلال شهر رمضان المبارك ممن يتطلب وجودهم طيلة مدة تعليق الحضور للعمل، على أن يكون حضور الموظفين للأهمية وللحاجة القصوى وفي أضيق نطاق ومن خلال أقل عدد ممكن من الموظفين، للأعمال التي لا يمكن أداؤها من خارج مقر العمل ولا يمكن تأجيلها.

وبيّن الزائري أن أمير المنطقة شدد على أهمية إنجاز وتقديم أفضل الخِدْمات للمواطن والمقيم بالمنطقة عن بعد عبر جميع الأنظمة الإلكترونية وباستخدام البرامج التقنية ووسائل التواصل الإلكترونية الرسمية بموقع وبوابة الإمارة وعن طريق نظام أبشر، والنظر في طلباتهم وإنجاز القضايا والمعاملات في أسرع وقت ممكن.

وأفاد مدير العلاقات العامة بالإمارة بأن الخِدْمات الإلكترونية تشمل خِدْمات الرسائل النصية والاستعلام عن المعاملات والتواصل المرئي عبر عددٍ من المحافظات التي تمكّن المستفيدين من التواصل المباشر مع أمير المنطقة ونائبه لخدمة المواطنين والمواطنات بجميع المحافظات، وتمكينهم من متابعة معاملاتهم دون الحاجة إلى مراجعة مقر الإمارة، حرصًا على سلامة المواطن والمقيم بما يُسهم في الحد من انتشار جائحة كورونا " كوفيد-19"، راجيًا من الله عز وجل العون والتوفيق والسداد للجميع، وأن يحفظ على وطننا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
11:19 PM
اخر تعديل
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
05:43 AM

أمير جازان يوجّه بسرعة إنجاز معاملات المواطنين خلال شهر رمضان

في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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وجّه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، جميع إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز، وبمتابعة مباشرة من الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بالعمل على سرعة إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بالإمارة وجميع الجهات الحكومية بالمنطقة خلال شهر رمضان المبارك، وفقًا للتوجيهات الكريمة الصادرة بشأن خدمة المواطن والمقيم وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، عبر مختلف القنوات الإلكترونية والتقنية .

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري، أن أمير منطقة جازان كلف وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز والإدارات المختصة بديوان الإمارة بالعمل بنظام المناوبات خلال شهر رمضان المبارك ممن يتطلب وجودهم طيلة مدة تعليق الحضور للعمل، على أن يكون حضور الموظفين للأهمية وللحاجة القصوى وفي أضيق نطاق ومن خلال أقل عدد ممكن من الموظفين، للأعمال التي لا يمكن أداؤها من خارج مقر العمل ولا يمكن تأجيلها.

وبيّن الزائري أن أمير المنطقة شدد على أهمية إنجاز وتقديم أفضل الخِدْمات للمواطن والمقيم بالمنطقة عن بعد عبر جميع الأنظمة الإلكترونية وباستخدام البرامج التقنية ووسائل التواصل الإلكترونية الرسمية بموقع وبوابة الإمارة وعن طريق نظام أبشر، والنظر في طلباتهم وإنجاز القضايا والمعاملات في أسرع وقت ممكن.

وأفاد مدير العلاقات العامة بالإمارة بأن الخِدْمات الإلكترونية تشمل خِدْمات الرسائل النصية والاستعلام عن المعاملات والتواصل المرئي عبر عددٍ من المحافظات التي تمكّن المستفيدين من التواصل المباشر مع أمير المنطقة ونائبه لخدمة المواطنين والمواطنات بجميع المحافظات، وتمكينهم من متابعة معاملاتهم دون الحاجة إلى مراجعة مقر الإمارة، حرصًا على سلامة المواطن والمقيم بما يُسهم في الحد من انتشار جائحة كورونا " كوفيد-19"، راجيًا من الله عز وجل العون والتوفيق والسداد للجميع، وأن يحفظ على وطننا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.

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