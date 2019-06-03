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أمير الباحة يتابع حالة العطل الكهربائي ويجري إتصالاً بالفالح

يتابع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على مدار الساعة حالة العطل المفاجئ للكهرباء بالمنطقة.

حيث أجرى سموه إتصالاً هاتفياً مع وزير الطاقة المهندس خالد الفالح والرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء وعدد من مدراء قطاعات الكهرباء بالمنطقة لمناقشة سبل معالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي على أجزاء متعددة من منطقة الباحة.

كما وجَّه مدير الشؤون الصحية ومدراء الإدارات الخدمية الأخرى لمتابعة سير العمل في المنشآت الحيوية والتأكد من سلامة المولدات الاحتياطية لوصول الكهرباء إليها.

يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق جنوب المملكة من مشكلة في انقطاع التيار الكهربائي بها منذ أمس الأول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة يتابع حالة العطل الكهربائي ويجري إتصالاً بالفالح
سبق

يتابع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على مدار الساعة حالة العطل المفاجئ للكهرباء بالمنطقة.

حيث أجرى سموه إتصالاً هاتفياً مع وزير الطاقة المهندس خالد الفالح والرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء وعدد من مدراء قطاعات الكهرباء بالمنطقة لمناقشة سبل معالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي على أجزاء متعددة من منطقة الباحة.

كما وجَّه مدير الشؤون الصحية ومدراء الإدارات الخدمية الأخرى لمتابعة سير العمل في المنشآت الحيوية والتأكد من سلامة المولدات الاحتياطية لوصول الكهرباء إليها.

يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق جنوب المملكة من مشكلة في انقطاع التيار الكهربائي بها منذ أمس الأول.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
04:51 AM

أمير الباحة يتابع حالة العطل الكهربائي ويجري إتصالاً بالفالح

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
15
14,555

يتابع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على مدار الساعة حالة العطل المفاجئ للكهرباء بالمنطقة.

حيث أجرى سموه إتصالاً هاتفياً مع وزير الطاقة المهندس خالد الفالح والرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء وعدد من مدراء قطاعات الكهرباء بالمنطقة لمناقشة سبل معالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي على أجزاء متعددة من منطقة الباحة.

كما وجَّه مدير الشؤون الصحية ومدراء الإدارات الخدمية الأخرى لمتابعة سير العمل في المنشآت الحيوية والتأكد من سلامة المولدات الاحتياطية لوصول الكهرباء إليها.

يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق جنوب المملكة من مشكلة في انقطاع التيار الكهربائي بها منذ أمس الأول.

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