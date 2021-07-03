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"الموارد البشرية" بالقصيم تضبط 89 مخالفة للإجراءات الاحترازية

الوزارة نفّذت ٦٦٥٨ زيارة ميدانية في المدن والمحافظات خلال يونيو

نفّذت إدارة الرقابة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، خلال شهر يونيو، 6658 زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، ومتابعة الالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.

وأسفرت الزيارات عن ضبط 684 مخالفة لأنظمة العمل، إضافة إلى 89 مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتم توجيه 488 إنذارًا، كما تمت مباشرة أكثر من 72 بلاغًا واردة عبر مختلف وسائل التواصل.

وأكد فرع الوزارة بمنطقة القصيم ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.

ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية" بالقصيم تضبط 89 مخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت إدارة الرقابة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، خلال شهر يونيو، 6658 زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، ومتابعة الالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.

وأسفرت الزيارات عن ضبط 684 مخالفة لأنظمة العمل، إضافة إلى 89 مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتم توجيه 488 إنذارًا، كما تمت مباشرة أكثر من 72 بلاغًا واردة عبر مختلف وسائل التواصل.

وأكد فرع الوزارة بمنطقة القصيم ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.

ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
04:00 PM
اخر تعديل
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
04:01 AM

"الموارد البشرية" بالقصيم تضبط 89 مخالفة للإجراءات الاحترازية

الوزارة نفّذت ٦٦٥٨ زيارة ميدانية في المدن والمحافظات خلال يونيو

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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نفّذت إدارة الرقابة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، خلال شهر يونيو، 6658 زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، ومتابعة الالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.

وأسفرت الزيارات عن ضبط 684 مخالفة لأنظمة العمل، إضافة إلى 89 مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتم توجيه 488 إنذارًا، كما تمت مباشرة أكثر من 72 بلاغًا واردة عبر مختلف وسائل التواصل.

وأكد فرع الوزارة بمنطقة القصيم ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.

ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

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