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مدني المدينة يدعو سالكي طريق المهد - الهرارة للحذر

السيول خلفت به حجارة وأتربة والصيانة جارية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين سالكي طريق مهد الذهب - الهرارة بمحافظة المهد، لأخذ الحيطة والحذر لوجود مخلفات السيول وانجراف للتربة على الطريق.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، أنه جرى التنسيق مع بلدية المهد من قبل الدفاع المدني لعمل صيانة للطريق الذي يقع تحت إشرافها، لضمان سلامة قائدي المركبات، مع تواجد الدفاع المدني بشكل مستمر حتى انتهاء الحالة الجوية.

ودعا “الجهني” الجميع لاتباع ارشادات الدفاع المدني وذلك لضمان سلامتهم.

يذكر أن طريق مهد الذهب - الهرارة قد تأثر جراء الأمطار التي شهدتها محافظة المهد اليوم الجمعة، وقد خلفت السيول فيه أتربة وأحجاراً كانت تمثل خطراً على حركة سالكيه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدني المدينة يدعو سالكي طريق المهد - الهرارة للحذر
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين سالكي طريق مهد الذهب - الهرارة بمحافظة المهد، لأخذ الحيطة والحذر لوجود مخلفات السيول وانجراف للتربة على الطريق.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، أنه جرى التنسيق مع بلدية المهد من قبل الدفاع المدني لعمل صيانة للطريق الذي يقع تحت إشرافها، لضمان سلامة قائدي المركبات، مع تواجد الدفاع المدني بشكل مستمر حتى انتهاء الحالة الجوية.

ودعا “الجهني” الجميع لاتباع ارشادات الدفاع المدني وذلك لضمان سلامتهم.

يذكر أن طريق مهد الذهب - الهرارة قد تأثر جراء الأمطار التي شهدتها محافظة المهد اليوم الجمعة، وقد خلفت السيول فيه أتربة وأحجاراً كانت تمثل خطراً على حركة سالكيه.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
10:24 PM

مدني المدينة يدعو سالكي طريق المهد - الهرارة للحذر

السيول خلفت به حجارة وأتربة والصيانة جارية

A A A
فهد الغبيوي - المدينة المنورة
0
5,041

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين سالكي طريق مهد الذهب - الهرارة بمحافظة المهد، لأخذ الحيطة والحذر لوجود مخلفات السيول وانجراف للتربة على الطريق.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، أنه جرى التنسيق مع بلدية المهد من قبل الدفاع المدني لعمل صيانة للطريق الذي يقع تحت إشرافها، لضمان سلامة قائدي المركبات، مع تواجد الدفاع المدني بشكل مستمر حتى انتهاء الحالة الجوية.

ودعا “الجهني” الجميع لاتباع ارشادات الدفاع المدني وذلك لضمان سلامتهم.

يذكر أن طريق مهد الذهب - الهرارة قد تأثر جراء الأمطار التي شهدتها محافظة المهد اليوم الجمعة، وقد خلفت السيول فيه أتربة وأحجاراً كانت تمثل خطراً على حركة سالكيه.

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