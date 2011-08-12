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في يوم واحد.. ١٨ عملية عظام للحجاج بمستشفى النور التخصصي

قسم جراحة العظام يقدم خدماته العلاجية لزوار بيت الله الحرام

أجرت "الصحة" عددًا من عمليات العظام لحجاج تعرّضوا لكسور وإصابات عظمية خلال أدائهم نسك الحج.

وبلغ عدد العمليات التي أُجريت في مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة خلال عشرة أيام فقط؛ ما يزيد على 120 عملية.

وشملت العمليات ١٨ عملية للعظام أجريت في يوم واحد؛ حيث عملت الفرق الطبية في قسم جراحة العظام بالمستشفى على مدار 24 ساعة لإتمام هذه العمليات.

وكانت الحالات عبارة عن كسور طرفية علوية وسفلية، واستبدال مفاصل وعمل مسمار نخاعي، وغيرها من الحالات.

ويقدم قسم جراحة العظام بمستشفى النور التخصصي، خدماته العلاجية لزوار بيت الله الحرام، من خلال فريق طبي يتكون من نخبة من الاستشاريين والأخصائيين والأطباء المقيمين، وفريق تمريض متخصص في جراحة العظام على أعلى مستوى.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في يوم واحد.. ١٨ عملية عظام للحجاج بمستشفى النور التخصصي
سبق

أجرت "الصحة" عددًا من عمليات العظام لحجاج تعرّضوا لكسور وإصابات عظمية خلال أدائهم نسك الحج.

وبلغ عدد العمليات التي أُجريت في مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة خلال عشرة أيام فقط؛ ما يزيد على 120 عملية.

وشملت العمليات ١٨ عملية للعظام أجريت في يوم واحد؛ حيث عملت الفرق الطبية في قسم جراحة العظام بالمستشفى على مدار 24 ساعة لإتمام هذه العمليات.

وكانت الحالات عبارة عن كسور طرفية علوية وسفلية، واستبدال مفاصل وعمل مسمار نخاعي، وغيرها من الحالات.

ويقدم قسم جراحة العظام بمستشفى النور التخصصي، خدماته العلاجية لزوار بيت الله الحرام، من خلال فريق طبي يتكون من نخبة من الاستشاريين والأخصائيين والأطباء المقيمين، وفريق تمريض متخصص في جراحة العظام على أعلى مستوى.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
06:17 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
08:52 PM

في يوم واحد.. ١٨ عملية عظام للحجاج بمستشفى النور التخصصي

قسم جراحة العظام يقدم خدماته العلاجية لزوار بيت الله الحرام

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أجرت "الصحة" عددًا من عمليات العظام لحجاج تعرّضوا لكسور وإصابات عظمية خلال أدائهم نسك الحج.

وبلغ عدد العمليات التي أُجريت في مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة خلال عشرة أيام فقط؛ ما يزيد على 120 عملية.

وشملت العمليات ١٨ عملية للعظام أجريت في يوم واحد؛ حيث عملت الفرق الطبية في قسم جراحة العظام بالمستشفى على مدار 24 ساعة لإتمام هذه العمليات.

وكانت الحالات عبارة عن كسور طرفية علوية وسفلية، واستبدال مفاصل وعمل مسمار نخاعي، وغيرها من الحالات.

ويقدم قسم جراحة العظام بمستشفى النور التخصصي، خدماته العلاجية لزوار بيت الله الحرام، من خلال فريق طبي يتكون من نخبة من الاستشاريين والأخصائيين والأطباء المقيمين، وفريق تمريض متخصص في جراحة العظام على أعلى مستوى.

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