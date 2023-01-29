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"‏فيصل بن خالد" عن تطوير الصناعات الوطنية: ريادة للاقتصاد السعودي

قال: المواطن أول المستفيدين من أولى الخطوات التنفيذية للبرنامج

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أن تدشين سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، يعد مرحلة جديدة في ريادة المملكة الاقتصادية، وتعزيز القوة الصناعية لتنافس العالم الأول.

وأضاف: ‏القيادة الطموحة والخطى الثابتة عملت على تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة تقدم خدمات لوجستية متنوعة عبر البرنامج الذي يأتي ضمن رؤية السعودية ٢٠٣٠، لافتاً إلى أن العوائد المجزية في مختلف مجالاتها تعد تأكيداً على التفوق السعودي في المجال الصناعي، بما يعود بالفائدة الكبرى على الوطن والمواطن.

وشدد الأمير فيصل بن خالد على أن المواطن السعودي أول المستفيدين من أولى الخطوات التنفيذية للبرنامج، في التحول نحو قوة صناعية كبرى ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية؛ لربط قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا من خلال استغلال موارد المملكة وموقعها الجغرافي المتميز.

وسأل الأمير فيصل بن خالد المولى -عز وجل- أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار في ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"‏فيصل بن خالد" عن تطوير الصناعات الوطنية: ريادة للاقتصاد السعودي
سبق

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أن تدشين سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، يعد مرحلة جديدة في ريادة المملكة الاقتصادية، وتعزيز القوة الصناعية لتنافس العالم الأول.

وأضاف: ‏القيادة الطموحة والخطى الثابتة عملت على تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة تقدم خدمات لوجستية متنوعة عبر البرنامج الذي يأتي ضمن رؤية السعودية ٢٠٣٠، لافتاً إلى أن العوائد المجزية في مختلف مجالاتها تعد تأكيداً على التفوق السعودي في المجال الصناعي، بما يعود بالفائدة الكبرى على الوطن والمواطن.

وشدد الأمير فيصل بن خالد على أن المواطن السعودي أول المستفيدين من أولى الخطوات التنفيذية للبرنامج، في التحول نحو قوة صناعية كبرى ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية؛ لربط قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا من خلال استغلال موارد المملكة وموقعها الجغرافي المتميز.

وسأل الأمير فيصل بن خالد المولى -عز وجل- أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار في ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
03:31 PM

"‏فيصل بن خالد" عن تطوير الصناعات الوطنية: ريادة للاقتصاد السعودي

قال: المواطن أول المستفيدين من أولى الخطوات التنفيذية للبرنامج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أن تدشين سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، يعد مرحلة جديدة في ريادة المملكة الاقتصادية، وتعزيز القوة الصناعية لتنافس العالم الأول.

وأضاف: ‏القيادة الطموحة والخطى الثابتة عملت على تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة تقدم خدمات لوجستية متنوعة عبر البرنامج الذي يأتي ضمن رؤية السعودية ٢٠٣٠، لافتاً إلى أن العوائد المجزية في مختلف مجالاتها تعد تأكيداً على التفوق السعودي في المجال الصناعي، بما يعود بالفائدة الكبرى على الوطن والمواطن.

وشدد الأمير فيصل بن خالد على أن المواطن السعودي أول المستفيدين من أولى الخطوات التنفيذية للبرنامج، في التحول نحو قوة صناعية كبرى ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية؛ لربط قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا من خلال استغلال موارد المملكة وموقعها الجغرافي المتميز.

وسأل الأمير فيصل بن خالد المولى -عز وجل- أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار في ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين.

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