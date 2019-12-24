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كسر أقفال ثم سطو وسرقات .. "منفّذو الـ 13 جريمة" في قبضة الأمن بالرياض

3 يمنيين في العقد الرابع أحدهم مخالف ضُبطوا وبحوزتهم 21 قرص كبتاجون

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة متهمين من الجنسية اليمنية؛ أحدهم مخالف لنظامَي الإقامة والعمل، وجميعهم في العقد الرابع من العمر.

وقال "التويجري": "توافرت الدلائل على ارتكابهم عدداً من جرائم السرقة من المحال التجارية والمؤسسات والاستيلاء على ما بداخلها من بضائع وممتلكات، وذلك من خلال كسر الأقفال الخارجية".

وأضاف: "بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم 13 جريمة؛ قاربت قيمة المسروقات فيها 300 ألف ريال، كما ضُبط بحوزتهم 21 قرصاً يشتبه في أنها من مادة الكبتاجون، وتمّ توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة".

منفّذو الـ 13 جريمة قبضة الأمن الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كسر أقفال ثم سطو وسرقات .. "منفّذو الـ 13 جريمة" في قبضة الأمن بالرياض
سبق

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة متهمين من الجنسية اليمنية؛ أحدهم مخالف لنظامَي الإقامة والعمل، وجميعهم في العقد الرابع من العمر.

وقال "التويجري": "توافرت الدلائل على ارتكابهم عدداً من جرائم السرقة من المحال التجارية والمؤسسات والاستيلاء على ما بداخلها من بضائع وممتلكات، وذلك من خلال كسر الأقفال الخارجية".

وأضاف: "بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم 13 جريمة؛ قاربت قيمة المسروقات فيها 300 ألف ريال، كما ضُبط بحوزتهم 21 قرصاً يشتبه في أنها من مادة الكبتاجون، وتمّ توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة".

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
02:50 PM

كسر أقفال ثم سطو وسرقات .. "منفّذو الـ 13 جريمة" في قبضة الأمن بالرياض

3 يمنيين في العقد الرابع أحدهم مخالف ضُبطوا وبحوزتهم 21 قرص كبتاجون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة متهمين من الجنسية اليمنية؛ أحدهم مخالف لنظامَي الإقامة والعمل، وجميعهم في العقد الرابع من العمر.

وقال "التويجري": "توافرت الدلائل على ارتكابهم عدداً من جرائم السرقة من المحال التجارية والمؤسسات والاستيلاء على ما بداخلها من بضائع وممتلكات، وذلك من خلال كسر الأقفال الخارجية".

وأضاف: "بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم 13 جريمة؛ قاربت قيمة المسروقات فيها 300 ألف ريال، كما ضُبط بحوزتهم 21 قرصاً يشتبه في أنها من مادة الكبتاجون، وتمّ توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة".

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