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الهند.. 50 ألف روبية للقبض على شخص أحرق قطة صغيرة وهي حية

ظهر في مقطع فيديو تم تداوله عالميًّا.. ومطالبات بأقسى عقوبة

وضعت الهند مكافأة مالية قدرها 50 ألف روبية هندية، مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على شخص قام بإحراق قطة صغيرة على قيد الحياة في مدينة مومباي الهندية.

وطالبت جمعية الرفق بالحيوان الدولية بالهند، الجهات الأمنية بضرورة القبض على الفاعل الذي قام بحرق القطة وتسجيل مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار مقطع الفيديو رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند وجميع أنحاء العالم الذين طالبوا بضرورة إيقاف الجاني لفعلته المروعة وإيقاع أقسى العقوبات عليه.

ويُظهر مقطع الفيديو قيام شخص بإشعال النار في قطة صغيرة وهي تحاول الركض وإنقاذ نفسها حتى سقطت على الأرض لتلفظ أنفاسها الأخيرة وهي تعاني من آلام شديدة.

الهند إحراق قطة صغيرة

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الهند.. 50 ألف روبية للقبض على شخص أحرق قطة صغيرة وهي حية
سبق

وضعت الهند مكافأة مالية قدرها 50 ألف روبية هندية، مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على شخص قام بإحراق قطة صغيرة على قيد الحياة في مدينة مومباي الهندية.

وطالبت جمعية الرفق بالحيوان الدولية بالهند، الجهات الأمنية بضرورة القبض على الفاعل الذي قام بحرق القطة وتسجيل مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار مقطع الفيديو رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند وجميع أنحاء العالم الذين طالبوا بضرورة إيقاف الجاني لفعلته المروعة وإيقاع أقسى العقوبات عليه.

ويُظهر مقطع الفيديو قيام شخص بإشعال النار في قطة صغيرة وهي تحاول الركض وإنقاذ نفسها حتى سقطت على الأرض لتلفظ أنفاسها الأخيرة وهي تعاني من آلام شديدة.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
12:28 PM

الهند.. 50 ألف روبية للقبض على شخص أحرق قطة صغيرة وهي حية

ظهر في مقطع فيديو تم تداوله عالميًّا.. ومطالبات بأقسى عقوبة

A A A
خالد علي - الرياض
1
1,234

وضعت الهند مكافأة مالية قدرها 50 ألف روبية هندية، مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على شخص قام بإحراق قطة صغيرة على قيد الحياة في مدينة مومباي الهندية.

وطالبت جمعية الرفق بالحيوان الدولية بالهند، الجهات الأمنية بضرورة القبض على الفاعل الذي قام بحرق القطة وتسجيل مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار مقطع الفيديو رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند وجميع أنحاء العالم الذين طالبوا بضرورة إيقاف الجاني لفعلته المروعة وإيقاع أقسى العقوبات عليه.

ويُظهر مقطع الفيديو قيام شخص بإشعال النار في قطة صغيرة وهي تحاول الركض وإنقاذ نفسها حتى سقطت على الأرض لتلفظ أنفاسها الأخيرة وهي تعاني من آلام شديدة.

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