انبعاجات وتشوه إسفلتي بإشارة "كودو الشرائع".. ومطالبات بتدخل الجهة ذات العلاقة

سببت أضراراً بمركبات المرتادين وإجبارهم على الانعطاف المفاجئ للمسار الآخر

‬ناشد مرتادو طريق 64 بالشرائع بضرورة إعادة تأهيل الطريق وتحديداً قبل إشارة كودو بعد تسببه بأضرار بمركبات بعضهم وأحياناً إجبار مرتاديه على الانعطاف المفاجئ إلى المسار الآخر بسبب الانبعاجات التي طالت الطريق وتسببت بهبوط في طبقة الإسفلت وارتفاع في مواقع أخرى.

الانبعاجات التي حدثت في الموقع، تسببت في بروز نقاط تحديد المسارات من موقعها والتي قد تسبب أضراراً بعجلات المركبات.

"سبق" وثقت جانباً من تلك التشوهات التي حدثت في الطريق والتي وقعت في إشارة كودو للقادمين من شارع المهندس عمر قاضي باتجاه الجنوب.