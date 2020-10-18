النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جدة.. "بلدية المليساء" تزيل مسلخاً مخالفاً ومواقع لإعادة تدوير الإسفنج

يمارس خلاله الذبح بطريقة عشوائية وأتلفت 437 مرتبة إسفنج ومخلفات وطبالي

أزالت بلدية المليساء التابعة لأمانة محافظة جدة مسلخاً مخالفاً ومواقع لتصنيع الإسفنج بنطاق البلدية.

وأسفرت الجولات الرقابية التي نفذتها لبلدية عن ضبط موقع عشوائي بحي "القوزين" عبارة عن ثلاثة أحواش مخالفة تُستخدم لحرق البلاستيك وإعادة تدوير الاسفنج والقطن، وجرى إتلاف 437 مرتبة إسفنج وقطع مخلفات وطبالي، كما نتج عن الجولات الميدانية في نطاق الفرع إزالة مسلخ غير نظامي بحي "السرورية" تجري فيه عمليات الذبح العشوائي وسط بيئة مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية المليساء المهندس راضي بن عاطي الصحفي، أن الفرق الميدانية تمكّنت من رصد ثلاثة "أحواش" مخالفة بحي "القوزين" داخل النطاق السكني تستخدم لإعادة تدوير "الإسفنج"، حيث جرى إتلاف ٢٧٤ مرتبة إسفنج و١٦٣ قطعة من مخلفات الإسفنج والطبالي، والتحفظ على ثلاثة ماكينات هوائية وخمسة ماكينات خياطة، كما تحفظت البلدية على ثلاث مركبات نقل.

وفي سياق الجولات الرقابية، أضاف "الصحفي" أن بلدية المليساء الفرعية رصدت مسلخاً عشوائياً بحي "السرورية"، يمارس الذبح بطرق مخالفة، وعلى الفور شكلت البلدية فريقاً ميدانياً، وجرت مداهمة الموقع وإزالة أسوار مقامة على مساحة 1200م٢، مؤكداً أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات قد تسبب ضرراً على الصحة العامة.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جدة.. "بلدية المليساء" تزيل مسلخاً مخالفاً ومواقع لإعادة تدوير الإسفنج
سبق

أزالت بلدية المليساء التابعة لأمانة محافظة جدة مسلخاً مخالفاً ومواقع لتصنيع الإسفنج بنطاق البلدية.

وأسفرت الجولات الرقابية التي نفذتها لبلدية عن ضبط موقع عشوائي بحي "القوزين" عبارة عن ثلاثة أحواش مخالفة تُستخدم لحرق البلاستيك وإعادة تدوير الاسفنج والقطن، وجرى إتلاف 437 مرتبة إسفنج وقطع مخلفات وطبالي، كما نتج عن الجولات الميدانية في نطاق الفرع إزالة مسلخ غير نظامي بحي "السرورية" تجري فيه عمليات الذبح العشوائي وسط بيئة مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية المليساء المهندس راضي بن عاطي الصحفي، أن الفرق الميدانية تمكّنت من رصد ثلاثة "أحواش" مخالفة بحي "القوزين" داخل النطاق السكني تستخدم لإعادة تدوير "الإسفنج"، حيث جرى إتلاف ٢٧٤ مرتبة إسفنج و١٦٣ قطعة من مخلفات الإسفنج والطبالي، والتحفظ على ثلاثة ماكينات هوائية وخمسة ماكينات خياطة، كما تحفظت البلدية على ثلاث مركبات نقل.

وفي سياق الجولات الرقابية، أضاف "الصحفي" أن بلدية المليساء الفرعية رصدت مسلخاً عشوائياً بحي "السرورية"، يمارس الذبح بطرق مخالفة، وعلى الفور شكلت البلدية فريقاً ميدانياً، وجرت مداهمة الموقع وإزالة أسوار مقامة على مساحة 1200م٢، مؤكداً أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات قد تسبب ضرراً على الصحة العامة.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
02:33 PM

جدة.. "بلدية المليساء" تزيل مسلخاً مخالفاً ومواقع لإعادة تدوير الإسفنج

يمارس خلاله الذبح بطريقة عشوائية وأتلفت 437 مرتبة إسفنج ومخلفات وطبالي

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
263

أزالت بلدية المليساء التابعة لأمانة محافظة جدة مسلخاً مخالفاً ومواقع لتصنيع الإسفنج بنطاق البلدية.

وأسفرت الجولات الرقابية التي نفذتها لبلدية عن ضبط موقع عشوائي بحي "القوزين" عبارة عن ثلاثة أحواش مخالفة تُستخدم لحرق البلاستيك وإعادة تدوير الاسفنج والقطن، وجرى إتلاف 437 مرتبة إسفنج وقطع مخلفات وطبالي، كما نتج عن الجولات الميدانية في نطاق الفرع إزالة مسلخ غير نظامي بحي "السرورية" تجري فيه عمليات الذبح العشوائي وسط بيئة مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية المليساء المهندس راضي بن عاطي الصحفي، أن الفرق الميدانية تمكّنت من رصد ثلاثة "أحواش" مخالفة بحي "القوزين" داخل النطاق السكني تستخدم لإعادة تدوير "الإسفنج"، حيث جرى إتلاف ٢٧٤ مرتبة إسفنج و١٦٣ قطعة من مخلفات الإسفنج والطبالي، والتحفظ على ثلاثة ماكينات هوائية وخمسة ماكينات خياطة، كما تحفظت البلدية على ثلاث مركبات نقل.

وفي سياق الجولات الرقابية، أضاف "الصحفي" أن بلدية المليساء الفرعية رصدت مسلخاً عشوائياً بحي "السرورية"، يمارس الذبح بطرق مخالفة، وعلى الفور شكلت البلدية فريقاً ميدانياً، وجرت مداهمة الموقع وإزالة أسوار مقامة على مساحة 1200م٢، مؤكداً أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات قد تسبب ضرراً على الصحة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,003
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,530
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,064
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,488

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة