جدة.. "بلدية المليساء" تزيل مسلخاً مخالفاً ومواقع لإعادة تدوير الإسفنج

يمارس خلاله الذبح بطريقة عشوائية وأتلفت 437 مرتبة إسفنج ومخلفات وطبالي

أزالت بلدية المليساء التابعة لأمانة محافظة جدة مسلخاً مخالفاً ومواقع لتصنيع الإسفنج بنطاق البلدية.

وأسفرت الجولات الرقابية التي نفذتها لبلدية عن ضبط موقع عشوائي بحي "القوزين" عبارة عن ثلاثة أحواش مخالفة تُستخدم لحرق البلاستيك وإعادة تدوير الاسفنج والقطن، وجرى إتلاف 437 مرتبة إسفنج وقطع مخلفات وطبالي، كما نتج عن الجولات الميدانية في نطاق الفرع إزالة مسلخ غير نظامي بحي "السرورية" تجري فيه عمليات الذبح العشوائي وسط بيئة مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية المليساء المهندس راضي بن عاطي الصحفي، أن الفرق الميدانية تمكّنت من رصد ثلاثة "أحواش" مخالفة بحي "القوزين" داخل النطاق السكني تستخدم لإعادة تدوير "الإسفنج"، حيث جرى إتلاف ٢٧٤ مرتبة إسفنج و١٦٣ قطعة من مخلفات الإسفنج والطبالي، والتحفظ على ثلاثة ماكينات هوائية وخمسة ماكينات خياطة، كما تحفظت البلدية على ثلاث مركبات نقل.

وفي سياق الجولات الرقابية، أضاف "الصحفي" أن بلدية المليساء الفرعية رصدت مسلخاً عشوائياً بحي "السرورية"، يمارس الذبح بطرق مخالفة، وعلى الفور شكلت البلدية فريقاً ميدانياً، وجرت مداهمة الموقع وإزالة أسوار مقامة على مساحة 1200م٢، مؤكداً أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات قد تسبب ضرراً على الصحة العامة.