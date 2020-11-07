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بالفيديو .. "هاريس" تهنئ "بايدن": فعلناها يا جو.. ستكون الرئيس القادم للولايات المتحدة

بعد دقائق من إعلان فوزه إعلاميًّا

نشرت كامالا هاريس، نائبة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، عبر حسابها في "تويتر" مقطع فيديو، تهنئ خلاله "بايدن" بالفوز، وذلك بعد دقائق من إعلان وسائل إعلام أمريكية فوزه في الانتخابات.

وظهرت "هاريس" في المقطع الذي نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية تقول لـ"بايدن": "فعلناها يا جو، سوف تكون الرئيس القادم للولايات المتحدة".

وكانت "هاريس" قد عبّرت عن استعدادها للعمل عقب إعلان فوز "بايدن"، وقالت: "مستعدة لبدء العمل الذي أمامنا".

الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن كامالا هاريس دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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بالفيديو .. "هاريس" تهنئ "بايدن": فعلناها يا جو.. ستكون الرئيس القادم للولايات المتحدة
سبق

نشرت كامالا هاريس، نائبة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، عبر حسابها في "تويتر" مقطع فيديو، تهنئ خلاله "بايدن" بالفوز، وذلك بعد دقائق من إعلان وسائل إعلام أمريكية فوزه في الانتخابات.

وظهرت "هاريس" في المقطع الذي نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية تقول لـ"بايدن": "فعلناها يا جو، سوف تكون الرئيس القادم للولايات المتحدة".

وكانت "هاريس" قد عبّرت عن استعدادها للعمل عقب إعلان فوز "بايدن"، وقالت: "مستعدة لبدء العمل الذي أمامنا".

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
09:25 PM

بالفيديو .. "هاريس" تهنئ "بايدن": فعلناها يا جو.. ستكون الرئيس القادم للولايات المتحدة

بعد دقائق من إعلان فوزه إعلاميًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت كامالا هاريس، نائبة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، عبر حسابها في "تويتر" مقطع فيديو، تهنئ خلاله "بايدن" بالفوز، وذلك بعد دقائق من إعلان وسائل إعلام أمريكية فوزه في الانتخابات.

وظهرت "هاريس" في المقطع الذي نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية تقول لـ"بايدن": "فعلناها يا جو، سوف تكون الرئيس القادم للولايات المتحدة".

وكانت "هاريس" قد عبّرت عن استعدادها للعمل عقب إعلان فوز "بايدن"، وقالت: "مستعدة لبدء العمل الذي أمامنا".

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