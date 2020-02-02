بالصور من إيطاليا.. منازل ومعابد وحصون للبيع بـ 5ريالات.. هنا التفاصيل

عرضت مختلف الوجهات الريفية في إيطاليا شراء منزل فيها مقابل أقل من 5 ريالات سعودية، وبما يوازي يورو واحد فقط.

وشهدت مدينة تارانتو، وهي عبارة عن ميناء في ساحل بوليا، انحسارًا في عدد سكانها خلال الأعوام الأخيرة، ويرغب مسؤولو المدينة في تغيير مصيرها.

وبحسب "سي ان ان"، قالت مستشارة التراث في تاراتنو، فرانسيسكا فيجيانو، إن المدينة ستبدأ في عرض مبانٍ مملوكة من قِبل المجلس في البلدة القديمة للمدينة مقابل سعر مغرٍ، وهو يورو واحد فقط.

وكما هو الحال مع العروض السابقة، يجب على المشترين الالتزام بتجديد ممتلكاتهم، وهي عملية قد تكلف آلاف الدولارات الإضافية.

ويهدف العرض إلى إنقاذ المباني المتهالكة وزيادة السكان، يوجد حاليًا 15 مبنى جاهزًا للشراء، وهناك احتمال عرض لمبانٍ أخرى للبيع أيضًا.

وتتميز منطقة بوليا الجنوبية في إيطاليا بأطعمتها الشهية، وهندستها المعمارية الصخرية، وبلداتها الساحلية، ومع ذلك، تعد أكثر فقرًا من الوجهة السياحية الشهيرة، توسكاني.

وتعرف المدينة بمصانع الفولاذ فيها، والتي تخضع للانتقاد بسبب انبعاثاتها الملوثة، ومن شأن إغلاق مصانعها أن تؤثر بشكل كبير على اقتصاد المدينة.

وتقول "فيجيانو" إن هذه الحملة التي تعرض المنازل مقابل يورو واحد، هي مجرد جانب واحد من جوانب إنعاش المدينة، والتي يقودها قطاع السياحة.

وشرحت "فيجيانو" قائلة: "لدينا ميناء كبير والرحلات البحرية تعود إلى مدينتنا؛ ولذلك إنها خطة انتقالية كبيرة تستوعب كل شيء مثل الاستثمار والسياحة".

وإضافةً إلى ذلك، ترى "فيجيانو" أن الطقس الربيعي الدائم للمدينة جذاب للغاية.

ومن أكثر المباني البارزة في المدينة مبنى "Castello Aragonese"، وهو عبارة عن حصن ضخم بني في القرن الخامس عشر.

ويعود تاريخ معبد بوسيدون إلى القرن السادس قبل الميلاد، ويعد من المعالم التي يجب على المرء تفقدها، حيث إنه يقدم لمحة رائعة عن الحياة في تارانتو في الماضي، باعتبارها مستعمرة يونانية قديمة.

وعند ترميم السكان الجدد لمنازلهم، يجب عليهم أخذ النمط المعماري وجماليات المباني الموجودة في الاعتبار، وشرحت "فيجيانو" قائلة: "في إيطاليا لدينا قواعد صارمة للغاية بشأن الهندسة المعمارية والأماكن التاريخية من الحكومة المركزية".