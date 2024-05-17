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"الصحة": تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 54752

الجامعات: إجراء 2.2 مليون اختبار عن بُعد لأكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة

من بين 12 طريقة مختلفة للتقويم النهائي

أنهت الجامعات السعودية تجربتها بنجاح في التعليم عن بُعد خلال الفصل الدراسي الثاني إثر انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أدى 1.6 مليون طالب وطالبة أكثر من 2.2 مليون اختبار عن بُعد من بين 12 طريقة مختلفة للتقويم النهائي.

وتأتي هذه الجهود ضمن توجيهات وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ باستمرار العملية التعليمية عن بُعد منذ تعليق الدراسة وحتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني من هذا العام الجامعي 1441هـ.

وتنوعت التقويمات المنعقدة في الجامعات ما بين اختبارات إلكترونية، وبحوث، ومشاريع، واختبارات شفهية، وغيرها عبر منصات الجامعات، والتي تابع فيها أعضاء هيئة التدريس كافة متطلبات العملية التعليمية، وانعكس ذلك على تفاعل متميز من الطلاب والطالبات في جميع المراحل الجامعية رغم ظروف جائحة كورونا.

وفي تقرير لوكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت الملفات التي تم استعراضها في منصات الجامعات أكثر من 1.087.275 ملفاً، كما بلغ اجمالي الفصول الافتراضية بأكثر من 1.891.582 فصلاً افتراضياً، كما تجاوزت مناقشات الماجستير والدكتوراه في الجامعات بأكثر من 1417 مناقشة.

وقدمت الجامعات خلال المدة من 21 رجب وحتى 30 شعبان أكثر (264.867) مقرراً تعليمياً، كما عقدت 2 مليون و200 ألف اختبار ما بين اختبار فصلي أو نهائي، وزار منصات الجامعات (28.759.050) زائراً.

الجامعات السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجامعات: إجراء 2.2 مليون اختبار عن بُعد لأكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة
سبق

أنهت الجامعات السعودية تجربتها بنجاح في التعليم عن بُعد خلال الفصل الدراسي الثاني إثر انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أدى 1.6 مليون طالب وطالبة أكثر من 2.2 مليون اختبار عن بُعد من بين 12 طريقة مختلفة للتقويم النهائي.

وتأتي هذه الجهود ضمن توجيهات وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ باستمرار العملية التعليمية عن بُعد منذ تعليق الدراسة وحتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني من هذا العام الجامعي 1441هـ.

وتنوعت التقويمات المنعقدة في الجامعات ما بين اختبارات إلكترونية، وبحوث، ومشاريع، واختبارات شفهية، وغيرها عبر منصات الجامعات، والتي تابع فيها أعضاء هيئة التدريس كافة متطلبات العملية التعليمية، وانعكس ذلك على تفاعل متميز من الطلاب والطالبات في جميع المراحل الجامعية رغم ظروف جائحة كورونا.

وفي تقرير لوكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت الملفات التي تم استعراضها في منصات الجامعات أكثر من 1.087.275 ملفاً، كما بلغ اجمالي الفصول الافتراضية بأكثر من 1.891.582 فصلاً افتراضياً، كما تجاوزت مناقشات الماجستير والدكتوراه في الجامعات بأكثر من 1417 مناقشة.

وقدمت الجامعات خلال المدة من 21 رجب وحتى 30 شعبان أكثر (264.867) مقرراً تعليمياً، كما عقدت 2 مليون و200 ألف اختبار ما بين اختبار فصلي أو نهائي، وزار منصات الجامعات (28.759.050) زائراً.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
06:17 PM

الجامعات: إجراء 2.2 مليون اختبار عن بُعد لأكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة

من بين 12 طريقة مختلفة للتقويم النهائي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنهت الجامعات السعودية تجربتها بنجاح في التعليم عن بُعد خلال الفصل الدراسي الثاني إثر انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أدى 1.6 مليون طالب وطالبة أكثر من 2.2 مليون اختبار عن بُعد من بين 12 طريقة مختلفة للتقويم النهائي.

وتأتي هذه الجهود ضمن توجيهات وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ باستمرار العملية التعليمية عن بُعد منذ تعليق الدراسة وحتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني من هذا العام الجامعي 1441هـ.

وتنوعت التقويمات المنعقدة في الجامعات ما بين اختبارات إلكترونية، وبحوث، ومشاريع، واختبارات شفهية، وغيرها عبر منصات الجامعات، والتي تابع فيها أعضاء هيئة التدريس كافة متطلبات العملية التعليمية، وانعكس ذلك على تفاعل متميز من الطلاب والطالبات في جميع المراحل الجامعية رغم ظروف جائحة كورونا.

وفي تقرير لوكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت الملفات التي تم استعراضها في منصات الجامعات أكثر من 1.087.275 ملفاً، كما بلغ اجمالي الفصول الافتراضية بأكثر من 1.891.582 فصلاً افتراضياً، كما تجاوزت مناقشات الماجستير والدكتوراه في الجامعات بأكثر من 1417 مناقشة.

وقدمت الجامعات خلال المدة من 21 رجب وحتى 30 شعبان أكثر (264.867) مقرراً تعليمياً، كما عقدت 2 مليون و200 ألف اختبار ما بين اختبار فصلي أو نهائي، وزار منصات الجامعات (28.759.050) زائراً.

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