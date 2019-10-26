مشهد مروع.. انشغلت بالجوال حتى وجدت نفسها تحت القطار

من أجل التوعية.. تم بث الفيديو دون اللقطة الأخيرة

تحركت امرأة على رصيف إحدى محطات المترو في العاصمة الإسبانية مدريد، كانت مشغولة بالنظر في جوالها، وفي لحظة دخول القطار، سقطت فوق القضبان.

وحسب صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في محطة أسترتشو، والتقطتها كاميرات المراقبة بالمحطة.

ويظهر الفيديو الركاب وهم ينتظرون القطار، حتى ظهرت أضواؤه، فنهض الركاب استعداداً لركوب القطار، ومن بينهم تلك الراكبة التي التصقت عيناها بشاشة الجوال، فسارت حتى حافة الرصيف، ثم أكملت طريقها دون أن تدري، حتى سقطت على القضبان، لحظة اقتراب القطار، فأسرع الركاب محاولين إنقاذها، وهنا يتوقف الشريط، حيث تم بث الفيديو دون اللقطة الأخيرة.

وحسب الصحيفة، فقد تم إنقاذ الراكبة من الموت دهساً تحت عجلات القطار.

وقام مسؤولو مترو مدريد ببث الفيديو عبر مواقع التواصل بهدف توعية الركاب، مع رسالة جاء فيها "من أجل أمانك الشخصي، ارفع عينيك عن جوالك أثناء الانتظار أو السير على رصيف القطار".

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم مترو مدريد: "إن داوم النظر إلى الجوال قد يكلفك ثمناً باهظاً".