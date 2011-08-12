"الصحة" تشجع أبطالها المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن على نشر صورهم ورسائلهم المهنية

المبادرة أعجبتهم وكان لها أثر جميل في نفوسهم وكانت دافعًا لبذل المزيد من الجهود

واصلت "الصحة" تنفيذ مبادراتها التحفيزية والتشجيعية لمنسوبيها المنتدبين لخدمة ضيوف الرحمن؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والتمريضية، ورعاية الحجاج المرضى خلال موسم الحج.

وفي مبادرة من الوزارة، بدأت في نشر صور عددٍ من منسوبيها المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن عبر حسابها الرسمي، تتضمن مقرات أعمالهم ورسائلهم المهنية التي أكدوا من خلالها سعادتهم وتشرفهم بخدمة الحجاج.

المبادرة التي عبّرت من خلالها الوزارة عن تقديرها لجهود منسوبيها، لاقت إعجاب الموظفين وكان لها أثر جميل في نفوسهم وكانت دافعًا لبذل المزيد من الجهود.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قد أشاد بجهود وإخلاص وتفاني أبطال الصحة في تغريدة من حسابه الرسمي على تويتر فيما دأبت الوزارة على بث رسائل نصية يومية بعبارات تحفيزية للموظفين والموظفات المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن، رفعت "الصحة" من خلالها همم موظفيها.

يُشار إلى أن "الصحة" أقامت حفلات استقبال وترحيب لموظفيها وموظفاتها المنتدبين في مواقع عملهم بالمشاعر المقدسة بداية موسم الحج، وقدمت لهم مختلف الخدمات، وهيَّأت لهم السبل كافة لإنجاح مهمتهم في خدمة ضيوف الرحمن.واصلت "الصحة" تنفيذ مبادراتها التحفيزية والتشجيعية لمنسوبيها المنتدبين لخدمة ضيوف الرحمن؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والتمريضية، ورعاية الحجاج المرضى خلال موسم الحج.

وفي مبادرة من الوزارة، بدأت في نشر صور عددٍ من منسوبيها المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن عبر حسابها الرسمي، تتضمن مقرات أعمالهم ورسائلهم المهنية التي أكدوا من خلالها سعادتهم وتشرفهم بخدمة الحجاج.

المبادرة التي عبّرت من خلالها الوزارة عن تقديرها لجهود منسوبيها، لاقت إعجاب الموظفين وكان لها أثر جميل في نفوسهم وكانت دافعًا لبذل المزيد من الجهود.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قد أشاد بجهود وإخلاص وتفاني أبطال الصحة في تغريدة من حسابه الرسمي على تويتر فيما دأبت الوزارة على بث رسائل نصية يومية بعبارات تحفيزية للموظفين والموظفات المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن، رفعت "الصحة" من خلالها همم موظفيها.

يُشار إلى أن "الصحة" أقامت حفلات استقبال وترحيب لموظفيها وموظفاتها المنتدبين في مواقع عملهم بالمشاعر المقدسة بداية موسم الحج، وقدمت لهم مختلف الخدمات، وهيَّأت لهم السبل كافة لإنجاح مهمتهم في خدمة ضيوف الرحمن.