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أمطار متواصلة على طريف وضواحيها تستنفر الدفاع المدني

"الأرصاد" تتوقع نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد

تشهد مدينة طريف وضواحيها منذ ساعات الصباح الأولى، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، من المتوقع استمرارها وسط استنفار من قِبَل رجال الدفاع المدني، تحسبًا للحالات الطارئة.

وقال المركز الوطني للأرصاد عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر": من المتوقع أن تشهد مدينة طريف والأجزاء المجاورة لها، نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقط البرد والسيول؛ مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

بدورها أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية، بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، وأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار.

مدينة طريف أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار متواصلة على طريف وضواحيها تستنفر الدفاع المدني
سبق

تشهد مدينة طريف وضواحيها منذ ساعات الصباح الأولى، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، من المتوقع استمرارها وسط استنفار من قِبَل رجال الدفاع المدني، تحسبًا للحالات الطارئة.

وقال المركز الوطني للأرصاد عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر": من المتوقع أن تشهد مدينة طريف والأجزاء المجاورة لها، نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقط البرد والسيول؛ مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

بدورها أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية، بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، وأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
01:52 PM

أمطار متواصلة على طريف وضواحيها تستنفر الدفاع المدني

"الأرصاد" تتوقع نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد

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بندر الدغمي - عرعر
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تشهد مدينة طريف وضواحيها منذ ساعات الصباح الأولى، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، من المتوقع استمرارها وسط استنفار من قِبَل رجال الدفاع المدني، تحسبًا للحالات الطارئة.

وقال المركز الوطني للأرصاد عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر": من المتوقع أن تشهد مدينة طريف والأجزاء المجاورة لها، نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقط البرد والسيول؛ مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

بدورها أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية، بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، وأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار.

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