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إطلاق نار بمدرسة ثانوية بولاية تكساس وأنباء عن سقوط ضحايا

قالت الشرطة الأمريكية: إنها تحقق حاليًّا في حادث إطلاق نار بمدرسة "تيمبرفيو" الثانوية بولاية تكساس، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن وقوع ضحايا.

وقالت شرطة مدينة أرلينغتون في بيان: "نحن في مكان إطلاق النار بمدرسة تيمبرفيو الثانوية؛ نجري حاليًّا بحثًا منهجيًّا ونعمل بشكل وثيق" للتحقيق في الحادث.

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إطلاق نار بمدرسة ثانوية بولاية تكساس وأنباء عن سقوط ضحايا
سبق

قالت الشرطة الأمريكية: إنها تحقق حاليًّا في حادث إطلاق نار بمدرسة "تيمبرفيو" الثانوية بولاية تكساس، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن وقوع ضحايا.

وقالت شرطة مدينة أرلينغتون في بيان: "نحن في مكان إطلاق النار بمدرسة تيمبرفيو الثانوية؛ نجري حاليًّا بحثًا منهجيًّا ونعمل بشكل وثيق" للتحقيق في الحادث.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
06:58 PM

إطلاق نار بمدرسة ثانوية بولاية تكساس وأنباء عن سقوط ضحايا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت الشرطة الأمريكية: إنها تحقق حاليًّا في حادث إطلاق نار بمدرسة "تيمبرفيو" الثانوية بولاية تكساس، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن وقوع ضحايا.

وقالت شرطة مدينة أرلينغتون في بيان: "نحن في مكان إطلاق النار بمدرسة تيمبرفيو الثانوية؛ نجري حاليًّا بحثًا منهجيًّا ونعمل بشكل وثيق" للتحقيق في الحادث.

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