إطلاق نار بمدرسة ثانوية بولاية تكساس وأنباء عن سقوط ضحايا
قالت الشرطة الأمريكية: إنها تحقق حاليًّا في حادث إطلاق نار بمدرسة "تيمبرفيو" الثانوية بولاية تكساس، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن وقوع ضحايا.
وقالت شرطة مدينة أرلينغتون في بيان: "نحن في مكان إطلاق النار بمدرسة تيمبرفيو الثانوية؛ نجري حاليًّا بحثًا منهجيًّا ونعمل بشكل وثيق" للتحقيق في الحادث.
إطلاق نار بمدرسة ثانوية بولاية تكساس وأنباء عن سقوط ضحايا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-10-06
قالت الشرطة الأمريكية: إنها تحقق حاليًّا في حادث إطلاق نار بمدرسة "تيمبرفيو" الثانوية بولاية تكساس، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن وقوع ضحايا.
وقالت شرطة مدينة أرلينغتون في بيان: "نحن في مكان إطلاق النار بمدرسة تيمبرفيو الثانوية؛ نجري حاليًّا بحثًا منهجيًّا ونعمل بشكل وثيق" للتحقيق في الحادث.
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
06:58 PM
إطلاق نار بمدرسة ثانوية بولاية تكساس وأنباء عن سقوط ضحايا
قالت الشرطة الأمريكية: إنها تحقق حاليًّا في حادث إطلاق نار بمدرسة "تيمبرفيو" الثانوية بولاية تكساس، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن وقوع ضحايا.
وقالت شرطة مدينة أرلينغتون في بيان: "نحن في مكان إطلاق النار بمدرسة تيمبرفيو الثانوية؛ نجري حاليًّا بحثًا منهجيًّا ونعمل بشكل وثيق" للتحقيق في الحادث.