النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجهني": حالة مطرية وخطوط "الإيزوبار" تعطي دلالة بعمقها.. وهذه تفاصيلها

تأخذ طابعاً شتوياً وربيعياً وتبدأ مساء اليوم وذروتها السبت وتستمر للأحد

قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني إنه عند النظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية والتي تركّز على منطقة الشرق الأوسط بما فيها السعودية، من المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي خلال اليومين القادمين من مساء اليوم الخميس وحتى صباح الأحد.

وأوضح "الجهني" أن هذه الحالة تأتي نتيجة تعمق تبريد علوي جيد، مصحوب باستجابة مدارية مثالية وبقيم سطحية ملائمة و كفيلة بإحداث اضطرابات جوية على نطاق عرضي بشكل متفاوت ما بين المتوسط و الغزير على طول امتداد خط السحب.

وأشار إلى أن حالة عدم استقرار متوسطة القوة ذات شمولية جيدة والتوقعات تشير إلى تعمق التبريد وتيارات التصعيد من شمال غرب المملكة خلال الساعات القادمة، وطريقة تعمق خطوط الإيزوبار تعطي دلالة واضحة لطول فترة الحالة الممطرة كذلك من الملاحظ الآن أن الأجواء دافئة و رطبة بعض الشيء وتعتبر من علامات الاستجابة السطحية الرطبة.

وأضاف "الجهني": تتميز هذه الحالة أنها تأخذ طابعاً شتوياً وطابعاً ربيعياً فقد نشاهد سحباً رعدية و حبات برد كثيف نتيجة الفوارق الحرارية الرأسية و الحمل الحراري المثالي خاصة على بعض مناطق الوسطى وما بين الدوادمي - القصيم - الرياض كذلك باتجاه حفر الباطن والكويت والبحرين وما حولها.

وبيّن "الجهني" أنه على حسب آخر التحديثات - بعد مشيئة الله - نمط الحالة كالآتي بداية ساعات الجمعة من المتوقع أن تعاود السحب الممطرة بشكل "خفيف" على شرق تبوك و الجوف وحائل ومرتفعات المدينة ومرتفعات مكة ومع دخولنا في آخر ساعات يوم الجمعة " المـســاء " تتقدم السحب الممطرة جنوباً نحو القصيم وغرب الوسطى باتجاه الدوادمي وعفيف وما حولها وتستمر حتى السبت، ومع بداية ساعات نهار السبت تبدأ ذروة الحالة الممطرة لتشمل شرق مكة والطائف وشرقها باتجاه رنية وما حولها وتمتد لتغطي جنوب البجادية مروراً بالقويعية ووصولاً للعاصمة الرياض وجنوبها باتجاه الخرج، ومع ساعات المـســاء تزحف السحب الممطرة نحو المنطقة الشرقية وما بينها وبين الرياض كذلك الحفر والكويت والبحرين وما حولها بمشيئة الله.

وأردف "الجهني": تشير آخر التحديثات المناخية إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقيّة إلى 500 متر على بعض المناطق خاصة الوسطى وحائل و القصيم ووسط الغربية يوم السبت، حيث من المتوقع نشاط للرياح السطحية بسرعة تصل 35 كم/ ساعة وهباتها تتجاوز الـ 40 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار، وبخاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ومن المتوقع أن يكون ذروة نشاطها مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجهني": حالة مطرية وخطوط "الإيزوبار" تعطي دلالة بعمقها.. وهذه تفاصيلها
سبق

قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني إنه عند النظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية والتي تركّز على منطقة الشرق الأوسط بما فيها السعودية، من المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي خلال اليومين القادمين من مساء اليوم الخميس وحتى صباح الأحد.

وأوضح "الجهني" أن هذه الحالة تأتي نتيجة تعمق تبريد علوي جيد، مصحوب باستجابة مدارية مثالية وبقيم سطحية ملائمة و كفيلة بإحداث اضطرابات جوية على نطاق عرضي بشكل متفاوت ما بين المتوسط و الغزير على طول امتداد خط السحب.

وأشار إلى أن حالة عدم استقرار متوسطة القوة ذات شمولية جيدة والتوقعات تشير إلى تعمق التبريد وتيارات التصعيد من شمال غرب المملكة خلال الساعات القادمة، وطريقة تعمق خطوط الإيزوبار تعطي دلالة واضحة لطول فترة الحالة الممطرة كذلك من الملاحظ الآن أن الأجواء دافئة و رطبة بعض الشيء وتعتبر من علامات الاستجابة السطحية الرطبة.

وأضاف "الجهني": تتميز هذه الحالة أنها تأخذ طابعاً شتوياً وطابعاً ربيعياً فقد نشاهد سحباً رعدية و حبات برد كثيف نتيجة الفوارق الحرارية الرأسية و الحمل الحراري المثالي خاصة على بعض مناطق الوسطى وما بين الدوادمي - القصيم - الرياض كذلك باتجاه حفر الباطن والكويت والبحرين وما حولها.

وبيّن "الجهني" أنه على حسب آخر التحديثات - بعد مشيئة الله - نمط الحالة كالآتي بداية ساعات الجمعة من المتوقع أن تعاود السحب الممطرة بشكل "خفيف" على شرق تبوك و الجوف وحائل ومرتفعات المدينة ومرتفعات مكة ومع دخولنا في آخر ساعات يوم الجمعة " المـســاء " تتقدم السحب الممطرة جنوباً نحو القصيم وغرب الوسطى باتجاه الدوادمي وعفيف وما حولها وتستمر حتى السبت، ومع بداية ساعات نهار السبت تبدأ ذروة الحالة الممطرة لتشمل شرق مكة والطائف وشرقها باتجاه رنية وما حولها وتمتد لتغطي جنوب البجادية مروراً بالقويعية ووصولاً للعاصمة الرياض وجنوبها باتجاه الخرج، ومع ساعات المـســاء تزحف السحب الممطرة نحو المنطقة الشرقية وما بينها وبين الرياض كذلك الحفر والكويت والبحرين وما حولها بمشيئة الله.

وأردف "الجهني": تشير آخر التحديثات المناخية إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقيّة إلى 500 متر على بعض المناطق خاصة الوسطى وحائل و القصيم ووسط الغربية يوم السبت، حيث من المتوقع نشاط للرياح السطحية بسرعة تصل 35 كم/ ساعة وهباتها تتجاوز الـ 40 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار، وبخاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ومن المتوقع أن يكون ذروة نشاطها مساءً.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
09:12 PM

"الجهني": حالة مطرية وخطوط "الإيزوبار" تعطي دلالة بعمقها.. وهذه تفاصيلها

تأخذ طابعاً شتوياً وربيعياً وتبدأ مساء اليوم وذروتها السبت وتستمر للأحد

A A A
هادي العصيمي - الرياض
6
40,974

قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني إنه عند النظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية والتي تركّز على منطقة الشرق الأوسط بما فيها السعودية، من المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي خلال اليومين القادمين من مساء اليوم الخميس وحتى صباح الأحد.

وأوضح "الجهني" أن هذه الحالة تأتي نتيجة تعمق تبريد علوي جيد، مصحوب باستجابة مدارية مثالية وبقيم سطحية ملائمة و كفيلة بإحداث اضطرابات جوية على نطاق عرضي بشكل متفاوت ما بين المتوسط و الغزير على طول امتداد خط السحب.

وأشار إلى أن حالة عدم استقرار متوسطة القوة ذات شمولية جيدة والتوقعات تشير إلى تعمق التبريد وتيارات التصعيد من شمال غرب المملكة خلال الساعات القادمة، وطريقة تعمق خطوط الإيزوبار تعطي دلالة واضحة لطول فترة الحالة الممطرة كذلك من الملاحظ الآن أن الأجواء دافئة و رطبة بعض الشيء وتعتبر من علامات الاستجابة السطحية الرطبة.

وأضاف "الجهني": تتميز هذه الحالة أنها تأخذ طابعاً شتوياً وطابعاً ربيعياً فقد نشاهد سحباً رعدية و حبات برد كثيف نتيجة الفوارق الحرارية الرأسية و الحمل الحراري المثالي خاصة على بعض مناطق الوسطى وما بين الدوادمي - القصيم - الرياض كذلك باتجاه حفر الباطن والكويت والبحرين وما حولها.

وبيّن "الجهني" أنه على حسب آخر التحديثات - بعد مشيئة الله - نمط الحالة كالآتي بداية ساعات الجمعة من المتوقع أن تعاود السحب الممطرة بشكل "خفيف" على شرق تبوك و الجوف وحائل ومرتفعات المدينة ومرتفعات مكة ومع دخولنا في آخر ساعات يوم الجمعة " المـســاء " تتقدم السحب الممطرة جنوباً نحو القصيم وغرب الوسطى باتجاه الدوادمي وعفيف وما حولها وتستمر حتى السبت، ومع بداية ساعات نهار السبت تبدأ ذروة الحالة الممطرة لتشمل شرق مكة والطائف وشرقها باتجاه رنية وما حولها وتمتد لتغطي جنوب البجادية مروراً بالقويعية ووصولاً للعاصمة الرياض وجنوبها باتجاه الخرج، ومع ساعات المـســاء تزحف السحب الممطرة نحو المنطقة الشرقية وما بينها وبين الرياض كذلك الحفر والكويت والبحرين وما حولها بمشيئة الله.

وأردف "الجهني": تشير آخر التحديثات المناخية إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقيّة إلى 500 متر على بعض المناطق خاصة الوسطى وحائل و القصيم ووسط الغربية يوم السبت، حيث من المتوقع نشاط للرياح السطحية بسرعة تصل 35 كم/ ساعة وهباتها تتجاوز الـ 40 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار، وبخاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ومن المتوقع أن يكون ذروة نشاطها مساءً.

شارك برأيك
51
258

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,170
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,345
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,939
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,401

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة