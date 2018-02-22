"الجهني": حالة مطرية وخطوط "الإيزوبار" تعطي دلالة بعمقها.. وهذه تفاصيلها

تأخذ طابعاً شتوياً وربيعياً وتبدأ مساء اليوم وذروتها السبت وتستمر للأحد

قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني إنه عند النظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية والتي تركّز على منطقة الشرق الأوسط بما فيها السعودية، من المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي خلال اليومين القادمين من مساء اليوم الخميس وحتى صباح الأحد.

وأوضح "الجهني" أن هذه الحالة تأتي نتيجة تعمق تبريد علوي جيد، مصحوب باستجابة مدارية مثالية وبقيم سطحية ملائمة و كفيلة بإحداث اضطرابات جوية على نطاق عرضي بشكل متفاوت ما بين المتوسط و الغزير على طول امتداد خط السحب.

وأشار إلى أن حالة عدم استقرار متوسطة القوة ذات شمولية جيدة والتوقعات تشير إلى تعمق التبريد وتيارات التصعيد من شمال غرب المملكة خلال الساعات القادمة، وطريقة تعمق خطوط الإيزوبار تعطي دلالة واضحة لطول فترة الحالة الممطرة كذلك من الملاحظ الآن أن الأجواء دافئة و رطبة بعض الشيء وتعتبر من علامات الاستجابة السطحية الرطبة.

وأضاف "الجهني": تتميز هذه الحالة أنها تأخذ طابعاً شتوياً وطابعاً ربيعياً فقد نشاهد سحباً رعدية و حبات برد كثيف نتيجة الفوارق الحرارية الرأسية و الحمل الحراري المثالي خاصة على بعض مناطق الوسطى وما بين الدوادمي - القصيم - الرياض كذلك باتجاه حفر الباطن والكويت والبحرين وما حولها.

وبيّن "الجهني" أنه على حسب آخر التحديثات - بعد مشيئة الله - نمط الحالة كالآتي بداية ساعات الجمعة من المتوقع أن تعاود السحب الممطرة بشكل "خفيف" على شرق تبوك و الجوف وحائل ومرتفعات المدينة ومرتفعات مكة ومع دخولنا في آخر ساعات يوم الجمعة " المـســاء " تتقدم السحب الممطرة جنوباً نحو القصيم وغرب الوسطى باتجاه الدوادمي وعفيف وما حولها وتستمر حتى السبت، ومع بداية ساعات نهار السبت تبدأ ذروة الحالة الممطرة لتشمل شرق مكة والطائف وشرقها باتجاه رنية وما حولها وتمتد لتغطي جنوب البجادية مروراً بالقويعية ووصولاً للعاصمة الرياض وجنوبها باتجاه الخرج، ومع ساعات المـســاء تزحف السحب الممطرة نحو المنطقة الشرقية وما بينها وبين الرياض كذلك الحفر والكويت والبحرين وما حولها بمشيئة الله.

وأردف "الجهني": تشير آخر التحديثات المناخية إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقيّة إلى 500 متر على بعض المناطق خاصة الوسطى وحائل و القصيم ووسط الغربية يوم السبت، حيث من المتوقع نشاط للرياح السطحية بسرعة تصل 35 كم/ ساعة وهباتها تتجاوز الـ 40 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار، وبخاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ومن المتوقع أن يكون ذروة نشاطها مساءً.