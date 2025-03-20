الصحة العمانية تسجل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

10.995 حالة إصابة في فرنسا و 372 حالة وفاة

سجلت عمان 9 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا /كوفيد 19/ منها 8 حالات لمواطنين وحالة واحدة لوافد.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة بلغ 48 حالة، مبينة أن 13 حالة قد تماثلت للشفاء.

فيما سجلت فرنسا حتى اليوم 10.995 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، منهم 1122 حالة في العناية المركزة.

وأكد المدير العام للصحة في فرنسا جيروم سالومون أن عدد الوفيات بلغ الـ 108 حالات في الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 372 حالة وفاة منذ أواخر شهر يناير المنصرم و 6% تحت الـ 60 عاماً.

وأوضح سالومون أن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 1300 حالة تعافٍ، مضيفاً بأن عدد الإصابات يتضاعف في فرنسا كل أربعة أيام.