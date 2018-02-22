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بالطراز القديم.. شاهد كيف تزينت مدرسة "حليمة السعدية" بالطائف لتحاكي الموروث الشعبي؟

احتفلت بـ"الجنادرية 32" بأفكار مبتكرة ومشاركات كثيرة من الطالبات والمعلمات

احتفلت مدرسة حليمة السعدية بالحرس الوطني بمحافظة الطائف، بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32"، بأفكار مبتكرة ومشاركات كثيرة من الطالبات والمعلمات، بقيادة وإشراف قائدة المدرسة حصة الشهري.

بدأ الاحتفال بتقديم السلام الملكي، وتوزيع الحلوى والورود والأعلام السعودية التي تحمل صور ولاة الأمر وشعار الوطن، فيما تزينت المدرسة بطراز البيوت القديمة، فيما تفاعلت الطالبات بارتداء الملابس ذات النقش والطراز الذي كانت الأمهات والجدات يرتدينها في الماضي لتحاكي موروثهن الشعبي.

وتضمن الاحتفال المشاركة بأركان تميزت بالإبداع وهي: "ركن الملابس الشعبية، وركن مجلس جدتي، وركن الأكلات الشعبية، وركن أدوات التجميل والعطور القديمة، وركن الكتاتيب والألعاب التراثية الشعبية، وركن خاص للحِرف اليدوية بمشاركة مجتمعية من بعض أمهات الطالبات، كما تم عرض بعض الفقرات التي تحاكي الحياة قديمًا.

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بالطراز القديم.. شاهد كيف تزينت مدرسة "حليمة السعدية" بالطائف لتحاكي الموروث الشعبي؟
سبق

احتفلت مدرسة حليمة السعدية بالحرس الوطني بمحافظة الطائف، بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32"، بأفكار مبتكرة ومشاركات كثيرة من الطالبات والمعلمات، بقيادة وإشراف قائدة المدرسة حصة الشهري.

بدأ الاحتفال بتقديم السلام الملكي، وتوزيع الحلوى والورود والأعلام السعودية التي تحمل صور ولاة الأمر وشعار الوطن، فيما تزينت المدرسة بطراز البيوت القديمة، فيما تفاعلت الطالبات بارتداء الملابس ذات النقش والطراز الذي كانت الأمهات والجدات يرتدينها في الماضي لتحاكي موروثهن الشعبي.

وتضمن الاحتفال المشاركة بأركان تميزت بالإبداع وهي: "ركن الملابس الشعبية، وركن مجلس جدتي، وركن الأكلات الشعبية، وركن أدوات التجميل والعطور القديمة، وركن الكتاتيب والألعاب التراثية الشعبية، وركن خاص للحِرف اليدوية بمشاركة مجتمعية من بعض أمهات الطالبات، كما تم عرض بعض الفقرات التي تحاكي الحياة قديمًا.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
11:12 PM

بالطراز القديم.. شاهد كيف تزينت مدرسة "حليمة السعدية" بالطائف لتحاكي الموروث الشعبي؟

احتفلت بـ"الجنادرية 32" بأفكار مبتكرة ومشاركات كثيرة من الطالبات والمعلمات

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متعب البقمي - الطائف
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احتفلت مدرسة حليمة السعدية بالحرس الوطني بمحافظة الطائف، بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32"، بأفكار مبتكرة ومشاركات كثيرة من الطالبات والمعلمات، بقيادة وإشراف قائدة المدرسة حصة الشهري.

بدأ الاحتفال بتقديم السلام الملكي، وتوزيع الحلوى والورود والأعلام السعودية التي تحمل صور ولاة الأمر وشعار الوطن، فيما تزينت المدرسة بطراز البيوت القديمة، فيما تفاعلت الطالبات بارتداء الملابس ذات النقش والطراز الذي كانت الأمهات والجدات يرتدينها في الماضي لتحاكي موروثهن الشعبي.

وتضمن الاحتفال المشاركة بأركان تميزت بالإبداع وهي: "ركن الملابس الشعبية، وركن مجلس جدتي، وركن الأكلات الشعبية، وركن أدوات التجميل والعطور القديمة، وركن الكتاتيب والألعاب التراثية الشعبية، وركن خاص للحِرف اليدوية بمشاركة مجتمعية من بعض أمهات الطالبات، كما تم عرض بعض الفقرات التي تحاكي الحياة قديمًا.

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