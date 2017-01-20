السفارة الإماراتية بواشنطن تُرحّب بقرار بايدن إعادة النظر في تصنيف الحوثيين ضمن قائمة الإرهاب
أعلنت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن ترحيبها بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إعادة النظر في تصنيف الحوثيين ضمن قائمة الإرهاب.
وقالت السفارة الإماراتية بواشنطن: إن إطلاق الصواريخ البالستية ضد المدنيين، يمثل اعتداء على شعب اليمن.
السفارة الإماراتية بواشنطن تُرحّب بقرار بايدن إعادة النظر في تصنيف الحوثيين ضمن قائمة الإرهاب
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-20
أعلنت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن ترحيبها بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إعادة النظر في تصنيف الحوثيين ضمن قائمة الإرهاب.
وقالت السفارة الإماراتية بواشنطن: إن إطلاق الصواريخ البالستية ضد المدنيين، يمثل اعتداء على شعب اليمن.
20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
08:36 AM
السفارة الإماراتية بواشنطن تُرحّب بقرار بايدن إعادة النظر في تصنيف الحوثيين ضمن قائمة الإرهاب
أعلنت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن ترحيبها بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إعادة النظر في تصنيف الحوثيين ضمن قائمة الإرهاب.
وقالت السفارة الإماراتية بواشنطن: إن إطلاق الصواريخ البالستية ضد المدنيين، يمثل اعتداء على شعب اليمن.