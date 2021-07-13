النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مودة مكة" تقدّم قرابة 83 ألف خدمة خلال النصف الأول من العام

أطلقت مطلع العام إستراتيجيتها الجديدة للأعوام الأربعة المقبلة 2021 - 2024م

نشرت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرّمة، تقريرها للنصف الأول من عام 2021م، في موقعها الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، والذي تمّ فيه تقديم 82702 خدمة؛ استفاد منها 24473 أسرة.

وبيّن رئيس مجلس إدارة المودة المهندس فيصل السمنودي، أن الجمعية في الأداء الاجتماعي تشرّفت بخدمة أكثر من 24 ألف مستفيد؛ شكّلت النساء منهم نسبة 49% والرجال 44% والأطفال 7%، وقامت الجمعية خلال نصف العام بنشر دراستين أسريتين وتوزيع 2500 سلة غذائية في شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع منصة إحسان، ونشرت 355 منتجاً توعوياً في منصات التواصل الاجتماعي وصلت إلى 3.5 مليون مشاهد.

وأضاف السمنودي، في الأداء المؤسسي حصلت الجمعية في النصف الأول من عام 2021م على جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، كما حققت الجمعية نسبة 95.39% في تدقيق معايير الحوكمة، وتشرّفت الجمعية بزيارة 15 جهة من مؤسسات القطاع غير الربحي، وكذلك الحكومي للتبادل المعرفي.

وعقدت الجمعية 12 شراكة إستراتيجية ومنحاً، وقدمت 8 مشاركات علمية في مؤتمرات وملتقيات اجتماعية عدة.

وأكّد أن الجمعية مع مطلع العام أطلقت استراتيجيتها الجديدة للأعوام الأربعة المقبلة 2021 - 2024 م تحت مسمّى إستراتيجية الإلهام وبشعار لفظي جديد (المودة.. بيت الأسرة) وفيها سيتم التركيز بشكل أكبر على شرائح أفراد الأسرة، وهم المرأة والرجل والشباب والأطفال وكبار السن، وستكون هناك مبادرات وبرامج مخصّصة لكل فئة من الفئات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مودة مكة" تقدّم قرابة 83 ألف خدمة خلال النصف الأول من العام
سبق

نشرت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرّمة، تقريرها للنصف الأول من عام 2021م، في موقعها الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، والذي تمّ فيه تقديم 82702 خدمة؛ استفاد منها 24473 أسرة.

وبيّن رئيس مجلس إدارة المودة المهندس فيصل السمنودي، أن الجمعية في الأداء الاجتماعي تشرّفت بخدمة أكثر من 24 ألف مستفيد؛ شكّلت النساء منهم نسبة 49% والرجال 44% والأطفال 7%، وقامت الجمعية خلال نصف العام بنشر دراستين أسريتين وتوزيع 2500 سلة غذائية في شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع منصة إحسان، ونشرت 355 منتجاً توعوياً في منصات التواصل الاجتماعي وصلت إلى 3.5 مليون مشاهد.

وأضاف السمنودي، في الأداء المؤسسي حصلت الجمعية في النصف الأول من عام 2021م على جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، كما حققت الجمعية نسبة 95.39% في تدقيق معايير الحوكمة، وتشرّفت الجمعية بزيارة 15 جهة من مؤسسات القطاع غير الربحي، وكذلك الحكومي للتبادل المعرفي.

وعقدت الجمعية 12 شراكة إستراتيجية ومنحاً، وقدمت 8 مشاركات علمية في مؤتمرات وملتقيات اجتماعية عدة.

وأكّد أن الجمعية مع مطلع العام أطلقت استراتيجيتها الجديدة للأعوام الأربعة المقبلة 2021 - 2024 م تحت مسمّى إستراتيجية الإلهام وبشعار لفظي جديد (المودة.. بيت الأسرة) وفيها سيتم التركيز بشكل أكبر على شرائح أفراد الأسرة، وهم المرأة والرجل والشباب والأطفال وكبار السن، وستكون هناك مبادرات وبرامج مخصّصة لكل فئة من الفئات.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
12:33 PM

"مودة مكة" تقدّم قرابة 83 ألف خدمة خلال النصف الأول من العام

أطلقت مطلع العام إستراتيجيتها الجديدة للأعوام الأربعة المقبلة 2021 - 2024م

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
198

نشرت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرّمة، تقريرها للنصف الأول من عام 2021م، في موقعها الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، والذي تمّ فيه تقديم 82702 خدمة؛ استفاد منها 24473 أسرة.

وبيّن رئيس مجلس إدارة المودة المهندس فيصل السمنودي، أن الجمعية في الأداء الاجتماعي تشرّفت بخدمة أكثر من 24 ألف مستفيد؛ شكّلت النساء منهم نسبة 49% والرجال 44% والأطفال 7%، وقامت الجمعية خلال نصف العام بنشر دراستين أسريتين وتوزيع 2500 سلة غذائية في شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع منصة إحسان، ونشرت 355 منتجاً توعوياً في منصات التواصل الاجتماعي وصلت إلى 3.5 مليون مشاهد.

وأضاف السمنودي، في الأداء المؤسسي حصلت الجمعية في النصف الأول من عام 2021م على جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، كما حققت الجمعية نسبة 95.39% في تدقيق معايير الحوكمة، وتشرّفت الجمعية بزيارة 15 جهة من مؤسسات القطاع غير الربحي، وكذلك الحكومي للتبادل المعرفي.

وعقدت الجمعية 12 شراكة إستراتيجية ومنحاً، وقدمت 8 مشاركات علمية في مؤتمرات وملتقيات اجتماعية عدة.

وأكّد أن الجمعية مع مطلع العام أطلقت استراتيجيتها الجديدة للأعوام الأربعة المقبلة 2021 - 2024 م تحت مسمّى إستراتيجية الإلهام وبشعار لفظي جديد (المودة.. بيت الأسرة) وفيها سيتم التركيز بشكل أكبر على شرائح أفراد الأسرة، وهم المرأة والرجل والشباب والأطفال وكبار السن، وستكون هناك مبادرات وبرامج مخصّصة لكل فئة من الفئات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,844
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,041
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,392
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,809

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة