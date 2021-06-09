النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إغلاق مقهيين يعملان دون تصريح بشرائع مكة

جولات ميدانية على المطاعم والمقاهي بالمنطقة

أغلقت وكالة البلديات ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، خلال جولاتها التفتيشية، مقهيين يعملان دون تصريح ضمن نطاق البلدية.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية قامت بعدة جولات ميدانية على المطاعم والمقاهي بالمنطقة للتأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية الخاصة التي وضعتها الأمانة، ومن أبرزها وجود المعقمات وقياس درجة الحرارة عند البوابات ونظافة المكان وعدم السماح بالدخول إلا بلبس الكمامة والتباعد بين مرتادي المطاعم والمقاهي.

وأسفرت الجولات عن إغلاق مقهيين يعملان دون ترخيص، وتمّ اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكّدت أمانة العاصمة المقدّسة استمرار تكثيف جولاتها الرقابية على الأنشطة كافة، داعيةً الى ضرورة تعاون الجميع والإبلاغ عن أيّ ملاحظات أو مخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إغلاق مقهيين يعملان دون تصريح بشرائع مكة
سبق

أغلقت وكالة البلديات ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، خلال جولاتها التفتيشية، مقهيين يعملان دون تصريح ضمن نطاق البلدية.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية قامت بعدة جولات ميدانية على المطاعم والمقاهي بالمنطقة للتأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية الخاصة التي وضعتها الأمانة، ومن أبرزها وجود المعقمات وقياس درجة الحرارة عند البوابات ونظافة المكان وعدم السماح بالدخول إلا بلبس الكمامة والتباعد بين مرتادي المطاعم والمقاهي.

وأسفرت الجولات عن إغلاق مقهيين يعملان دون ترخيص، وتمّ اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكّدت أمانة العاصمة المقدّسة استمرار تكثيف جولاتها الرقابية على الأنشطة كافة، داعيةً الى ضرورة تعاون الجميع والإبلاغ عن أيّ ملاحظات أو مخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
11:05 AM

إغلاق مقهيين يعملان دون تصريح بشرائع مكة

جولات ميدانية على المطاعم والمقاهي بالمنطقة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
930

أغلقت وكالة البلديات ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، خلال جولاتها التفتيشية، مقهيين يعملان دون تصريح ضمن نطاق البلدية.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية قامت بعدة جولات ميدانية على المطاعم والمقاهي بالمنطقة للتأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية الخاصة التي وضعتها الأمانة، ومن أبرزها وجود المعقمات وقياس درجة الحرارة عند البوابات ونظافة المكان وعدم السماح بالدخول إلا بلبس الكمامة والتباعد بين مرتادي المطاعم والمقاهي.

وأسفرت الجولات عن إغلاق مقهيين يعملان دون ترخيص، وتمّ اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكّدت أمانة العاصمة المقدّسة استمرار تكثيف جولاتها الرقابية على الأنشطة كافة، داعيةً الى ضرورة تعاون الجميع والإبلاغ عن أيّ ملاحظات أو مخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,430
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,973
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,016
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,654

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة