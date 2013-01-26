"الكريديس" يوقع عقد شراكة عضوية الاتحاد السعودي للدراجات

وقع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات صُباح الكريديس ، مع مؤسسة بايسي لتأجير الدراجات الهوائية ومثلها المدير العام غزيل الدوسري، لتنضم إلى حزمة شركاء عضوية الاتحاد السعودي للدراجات.

يُذكر أن عضوية الاتحاد تتضمن إمكانية المشاركة في أنشطة الاتحاد الداخلية مثل السباقات، والدورات الميكانيكية والفنية، إضافة إلى الحصول على خصومات خاصة تقدم من المتاجر المشاركة في العضوية.