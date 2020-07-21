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نيابة عن خادم الحرمين.. الفيصل يسلّم كسوة الكعبة لكبير السدنة غداً

بمقر إمارة منطقة مكة والاستبدال في 9 ذي الحجة كما جرت العادة

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يسلم غداً -بمشيئة الله تعالى- مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، كسوة الكعبة المشرّفة إلى كبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، كما جرت العادة السنوية التي تتم في كل عام.

وسيتم التسليم -بإذن الله- بمقر إمارة منطقة مكة المكرّمة، على أن يتم استبدال ثوب الكعبة المشرّفة في التاسع من شهر ذي الحجة، كما جرت العادة.

تأتي الحكمة من كسوة الكعبة أنها اتباعاً لما قام به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والصحابة الكرام من بعده، فقد ورد أنه بعد فتح مكة في العام التاسع الهجري، كسا الرسول -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع الكعبة بالثياب اليمانية.

وتستبدل الكعبة كسوتها مرة واحدة كل عام، وذلك في أثناء فريضة الحج بعد أن يتوجّه الحجاج إلى صعيد عرفات، يتوافد أهل مكة إلى المسجد الحرام للطواف والصلاة ومتابعة تغيير كسوة الكعبة المشرّفة القديمة واستبدال الثوب الجديد بها، استعداداً لاستقبال الحجاج في صباح اليوم التالي الذي يوافق عيد الأضحى.

خالد الفيصل كسوة الكعبة الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نيابة عن خادم الحرمين.. الفيصل يسلّم كسوة الكعبة لكبير السدنة غداً
سبق

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يسلم غداً -بمشيئة الله تعالى- مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، كسوة الكعبة المشرّفة إلى كبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، كما جرت العادة السنوية التي تتم في كل عام.

وسيتم التسليم -بإذن الله- بمقر إمارة منطقة مكة المكرّمة، على أن يتم استبدال ثوب الكعبة المشرّفة في التاسع من شهر ذي الحجة، كما جرت العادة.

تأتي الحكمة من كسوة الكعبة أنها اتباعاً لما قام به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والصحابة الكرام من بعده، فقد ورد أنه بعد فتح مكة في العام التاسع الهجري، كسا الرسول -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع الكعبة بالثياب اليمانية.

وتستبدل الكعبة كسوتها مرة واحدة كل عام، وذلك في أثناء فريضة الحج بعد أن يتوجّه الحجاج إلى صعيد عرفات، يتوافد أهل مكة إلى المسجد الحرام للطواف والصلاة ومتابعة تغيير كسوة الكعبة المشرّفة القديمة واستبدال الثوب الجديد بها، استعداداً لاستقبال الحجاج في صباح اليوم التالي الذي يوافق عيد الأضحى.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
12:15 PM

نيابة عن خادم الحرمين.. الفيصل يسلّم كسوة الكعبة لكبير السدنة غداً

بمقر إمارة منطقة مكة والاستبدال في 9 ذي الحجة كما جرت العادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يسلم غداً -بمشيئة الله تعالى- مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، كسوة الكعبة المشرّفة إلى كبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، كما جرت العادة السنوية التي تتم في كل عام.

وسيتم التسليم -بإذن الله- بمقر إمارة منطقة مكة المكرّمة، على أن يتم استبدال ثوب الكعبة المشرّفة في التاسع من شهر ذي الحجة، كما جرت العادة.

تأتي الحكمة من كسوة الكعبة أنها اتباعاً لما قام به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والصحابة الكرام من بعده، فقد ورد أنه بعد فتح مكة في العام التاسع الهجري، كسا الرسول -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع الكعبة بالثياب اليمانية.

وتستبدل الكعبة كسوتها مرة واحدة كل عام، وذلك في أثناء فريضة الحج بعد أن يتوجّه الحجاج إلى صعيد عرفات، يتوافد أهل مكة إلى المسجد الحرام للطواف والصلاة ومتابعة تغيير كسوة الكعبة المشرّفة القديمة واستبدال الثوب الجديد بها، استعداداً لاستقبال الحجاج في صباح اليوم التالي الذي يوافق عيد الأضحى.

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