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"الحربي": تباين الضغط السطحي بين أواسط المملكة وغربها وراء الحر

توقعات بنشاط للرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة

أرجع خبير الطقس رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، علي الحربي؛ ارتفاع درجات الحرارة على منطقة مكة المكرّمة وبعض محافظاتها، إلى تباين في قيم الضغط السطحي بين أواسط المملكة وغربها وانحدار قيم الضغط جنوبي جدة.

وقال "الحربي": ‏يُتوقع اليوم الجمعة، نشاط عالٍ للرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرّمة تشمل أغلب المحافظات الشمالية والغربية لها، وتتسبّب في ارتفاعٍ عالٍ في درجات الحرارة؛ حيث يُتوقع أن تلامس 50 درجة مئوية؛ على سواحل جدة ورابغ ومستورة.

وأضاف: السبب في هبوب الرياح الشرقية المغبرة والحارة المتوقعة، اليوم الجمعة، هو تباين في قيم الضغط السطحي بين أواسط المملكة وغربها وانحدار قيم الضغط جنوب غربي جدة؛ ما يزيد ويتسبّب في شدة هَبات الرياح ضحى وظهر اليوم، ومرور هذه الرياح على صخور جبلية يزيد من سخونة الهواء مما يعني ارتفاعاً عالياً في درجات الحرارة على محافظات منطقة مكة المكرّمة بما فيها سواحل جدة ورابغ ومستورة.

من ناحية أخرى، حذّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها اليوم، من موجة حارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، على منطقة مكة المكرّمة؛ تشمل العاصمة المقدّسة والكامل وبحرة وجدة وخليص ورابغ، تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة عصراً.

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"الحربي": تباين الضغط السطحي بين أواسط المملكة وغربها وراء الحر
سبق

أرجع خبير الطقس رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، علي الحربي؛ ارتفاع درجات الحرارة على منطقة مكة المكرّمة وبعض محافظاتها، إلى تباين في قيم الضغط السطحي بين أواسط المملكة وغربها وانحدار قيم الضغط جنوبي جدة.

وقال "الحربي": ‏يُتوقع اليوم الجمعة، نشاط عالٍ للرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرّمة تشمل أغلب المحافظات الشمالية والغربية لها، وتتسبّب في ارتفاعٍ عالٍ في درجات الحرارة؛ حيث يُتوقع أن تلامس 50 درجة مئوية؛ على سواحل جدة ورابغ ومستورة.

وأضاف: السبب في هبوب الرياح الشرقية المغبرة والحارة المتوقعة، اليوم الجمعة، هو تباين في قيم الضغط السطحي بين أواسط المملكة وغربها وانحدار قيم الضغط جنوب غربي جدة؛ ما يزيد ويتسبّب في شدة هَبات الرياح ضحى وظهر اليوم، ومرور هذه الرياح على صخور جبلية يزيد من سخونة الهواء مما يعني ارتفاعاً عالياً في درجات الحرارة على محافظات منطقة مكة المكرّمة بما فيها سواحل جدة ورابغ ومستورة.

من ناحية أخرى، حذّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها اليوم، من موجة حارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، على منطقة مكة المكرّمة؛ تشمل العاصمة المقدّسة والكامل وبحرة وجدة وخليص ورابغ، تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة عصراً.

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
01:26 PM

"الحربي": تباين الضغط السطحي بين أواسط المملكة وغربها وراء الحر

توقعات بنشاط للرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أرجع خبير الطقس رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، علي الحربي؛ ارتفاع درجات الحرارة على منطقة مكة المكرّمة وبعض محافظاتها، إلى تباين في قيم الضغط السطحي بين أواسط المملكة وغربها وانحدار قيم الضغط جنوبي جدة.

وقال "الحربي": ‏يُتوقع اليوم الجمعة، نشاط عالٍ للرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرّمة تشمل أغلب المحافظات الشمالية والغربية لها، وتتسبّب في ارتفاعٍ عالٍ في درجات الحرارة؛ حيث يُتوقع أن تلامس 50 درجة مئوية؛ على سواحل جدة ورابغ ومستورة.

وأضاف: السبب في هبوب الرياح الشرقية المغبرة والحارة المتوقعة، اليوم الجمعة، هو تباين في قيم الضغط السطحي بين أواسط المملكة وغربها وانحدار قيم الضغط جنوب غربي جدة؛ ما يزيد ويتسبّب في شدة هَبات الرياح ضحى وظهر اليوم، ومرور هذه الرياح على صخور جبلية يزيد من سخونة الهواء مما يعني ارتفاعاً عالياً في درجات الحرارة على محافظات منطقة مكة المكرّمة بما فيها سواحل جدة ورابغ ومستورة.

من ناحية أخرى، حذّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها اليوم، من موجة حارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، على منطقة مكة المكرّمة؛ تشمل العاصمة المقدّسة والكامل وبحرة وجدة وخليص ورابغ، تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة عصراً.

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