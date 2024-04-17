النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
عبر فرق للمسح الميداني مع توسيع دائرة الاستقصاء للمخالطين بهدف الاستكشاف المبكر للفيروس

تحركات استباقية لمحاصرة كورونا بالمسح النشط.. "الصحة" تفعل الخطوة المهمة وزيادة الأعداد متوقعة

"خداوردي": لن يوقف الصرف لمبتعثي أستراليا راغبي العودة والدراسة عن بعد

لقاء عبر"zoom" أجاب فيه على أسئلة الطلاب ودعا للتنسيق مع الملحقية والجهات المعنية

نظم نادي الطلبة السعوديين في مدينة سيدني، لقاءً مع الملحق الثقافي في أستراليا الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي، للإجابة على استفسارات الطلبة عبر برنامج Zoom.

ويأتي هذا اللقاء على خلفية القرارات الاستثنائية من وزارة التعليم وخدمة عودة آمنة التي أطلقتها وزارة الخارجية بسبب جائحة كورونا، وما يترتب على كل هذه القرارات من تبعات مالية ودراسية على الراغبين في العودة من طلاب وطالبات.

وافتتح رئيس نادي الطلبة السعوديين في سيدني عبدالعزيز السبيعي، اللقاء بشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على جهودهما وسعيهما الحثيث للحفاظ على سلامة المواطنين السعوديين في الخارج، وتحدث الملحق السعودي بأستراليا، معبراً عن حرص الملحقية الثقافية في أستراليا وتعاونها التام مع الطلبة السعوديين في أستراليا؛ لتسهيل إجراءاتهم في ظل الأوضاع الراهنة.

كما تقدم "خداوردي" بالشكر الجزيل لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على جميع التسهيلات والاستثناءات التي أعلنتها الوزارة فيما يتعلق بطلبات التأجيل والدراسة عن بعد، والتي تدل على أن سلامة الطلبة السعوديين تتربع على رأس هرم أولويات وزارة التعليم وجميع قطاعات الدولة.

بعد ذلك أجاب "خداوردي" على أسئلة النادي السعودي في سيدني التي جمعها عبر قنواته الرسمية قبل اللقاء، كما أتاح الفرصة للمداخلات الصوتية أثناء اللقاء حتى تمت الإجابة على أكبر عدد من الأسئلة.

وأكد الملحق الثقافي أنه يمكن للطلبة الراغبين في العودة للوطن والدراسة عن بعد بالتنسيق مع الملحقية والجهات ذات الصلة ولن يتم إيقاف الصرف عليهم.

وأضاف: "بناءً على توجيهات وزير التعليم، فإن الصرف مستمر على جميع الطلبة السعوديين المتواجدين في أستراليا حتى من كان عليه إيقاف صرف لأي سبب من الأسباب، وستستمر الملحقية الثقافية بالاستجابة لجميع الطلبات عبر بوابة سفير 2 والذي يعد بوابة التواصل الأولى للمبتعث".

ونوه "خداوردي" على أنه يجب على الطلاب والطالبات إتباع تعليمات وقوانين الحكومة الأسترالية ووزارة الصحة التابعة للولاية المتواجدين فيها.

أستراليا نادي الطلبة السعوديين بسيدني الملحق الثقافي في أستراليا هشام خداوردي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"خداوردي": لن يوقف الصرف لمبتعثي أستراليا راغبي العودة والدراسة عن بعد
سبق

نظم نادي الطلبة السعوديين في مدينة سيدني، لقاءً مع الملحق الثقافي في أستراليا الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي، للإجابة على استفسارات الطلبة عبر برنامج Zoom.

ويأتي هذا اللقاء على خلفية القرارات الاستثنائية من وزارة التعليم وخدمة عودة آمنة التي أطلقتها وزارة الخارجية بسبب جائحة كورونا، وما يترتب على كل هذه القرارات من تبعات مالية ودراسية على الراغبين في العودة من طلاب وطالبات.

وافتتح رئيس نادي الطلبة السعوديين في سيدني عبدالعزيز السبيعي، اللقاء بشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على جهودهما وسعيهما الحثيث للحفاظ على سلامة المواطنين السعوديين في الخارج، وتحدث الملحق السعودي بأستراليا، معبراً عن حرص الملحقية الثقافية في أستراليا وتعاونها التام مع الطلبة السعوديين في أستراليا؛ لتسهيل إجراءاتهم في ظل الأوضاع الراهنة.

كما تقدم "خداوردي" بالشكر الجزيل لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على جميع التسهيلات والاستثناءات التي أعلنتها الوزارة فيما يتعلق بطلبات التأجيل والدراسة عن بعد، والتي تدل على أن سلامة الطلبة السعوديين تتربع على رأس هرم أولويات وزارة التعليم وجميع قطاعات الدولة.

بعد ذلك أجاب "خداوردي" على أسئلة النادي السعودي في سيدني التي جمعها عبر قنواته الرسمية قبل اللقاء، كما أتاح الفرصة للمداخلات الصوتية أثناء اللقاء حتى تمت الإجابة على أكبر عدد من الأسئلة.

وأكد الملحق الثقافي أنه يمكن للطلبة الراغبين في العودة للوطن والدراسة عن بعد بالتنسيق مع الملحقية والجهات ذات الصلة ولن يتم إيقاف الصرف عليهم.

وأضاف: "بناءً على توجيهات وزير التعليم، فإن الصرف مستمر على جميع الطلبة السعوديين المتواجدين في أستراليا حتى من كان عليه إيقاف صرف لأي سبب من الأسباب، وستستمر الملحقية الثقافية بالاستجابة لجميع الطلبات عبر بوابة سفير 2 والذي يعد بوابة التواصل الأولى للمبتعث".

ونوه "خداوردي" على أنه يجب على الطلاب والطالبات إتباع تعليمات وقوانين الحكومة الأسترالية ووزارة الصحة التابعة للولاية المتواجدين فيها.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
07:43 PM
اخر تعديل
17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
09:02 PM

"خداوردي": لن يوقف الصرف لمبتعثي أستراليا راغبي العودة والدراسة عن بعد

لقاء عبر"zoom" أجاب فيه على أسئلة الطلاب ودعا للتنسيق مع الملحقية والجهات المعنية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,218

نظم نادي الطلبة السعوديين في مدينة سيدني، لقاءً مع الملحق الثقافي في أستراليا الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي، للإجابة على استفسارات الطلبة عبر برنامج Zoom.

ويأتي هذا اللقاء على خلفية القرارات الاستثنائية من وزارة التعليم وخدمة عودة آمنة التي أطلقتها وزارة الخارجية بسبب جائحة كورونا، وما يترتب على كل هذه القرارات من تبعات مالية ودراسية على الراغبين في العودة من طلاب وطالبات.

وافتتح رئيس نادي الطلبة السعوديين في سيدني عبدالعزيز السبيعي، اللقاء بشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على جهودهما وسعيهما الحثيث للحفاظ على سلامة المواطنين السعوديين في الخارج، وتحدث الملحق السعودي بأستراليا، معبراً عن حرص الملحقية الثقافية في أستراليا وتعاونها التام مع الطلبة السعوديين في أستراليا؛ لتسهيل إجراءاتهم في ظل الأوضاع الراهنة.

كما تقدم "خداوردي" بالشكر الجزيل لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على جميع التسهيلات والاستثناءات التي أعلنتها الوزارة فيما يتعلق بطلبات التأجيل والدراسة عن بعد، والتي تدل على أن سلامة الطلبة السعوديين تتربع على رأس هرم أولويات وزارة التعليم وجميع قطاعات الدولة.

بعد ذلك أجاب "خداوردي" على أسئلة النادي السعودي في سيدني التي جمعها عبر قنواته الرسمية قبل اللقاء، كما أتاح الفرصة للمداخلات الصوتية أثناء اللقاء حتى تمت الإجابة على أكبر عدد من الأسئلة.

وأكد الملحق الثقافي أنه يمكن للطلبة الراغبين في العودة للوطن والدراسة عن بعد بالتنسيق مع الملحقية والجهات ذات الصلة ولن يتم إيقاف الصرف عليهم.

وأضاف: "بناءً على توجيهات وزير التعليم، فإن الصرف مستمر على جميع الطلبة السعوديين المتواجدين في أستراليا حتى من كان عليه إيقاف صرف لأي سبب من الأسباب، وستستمر الملحقية الثقافية بالاستجابة لجميع الطلبات عبر بوابة سفير 2 والذي يعد بوابة التواصل الأولى للمبتعث".

ونوه "خداوردي" على أنه يجب على الطلاب والطالبات إتباع تعليمات وقوانين الحكومة الأسترالية ووزارة الصحة التابعة للولاية المتواجدين فيها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,299
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,668
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,205
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,344

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة