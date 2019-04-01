اتفاقية لبناء وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى محايل عسير مجهزة بأحدث التقنيات والتجهيزات الطبية

وقعها وزير الصحة مع "الأزهري"

في ظل سعي وزارة الصحة لتعزيز المبادرات الصحية والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، والتي تسهم في تحقيق برنامج التحول الوطني 2020 وتحقيق رؤية 2030 فقد تم اليوم الاثنين توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين وزارة الصحة ممثلة بوزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في مكتبه بوزارة الصحة بالرياض وشركة النوير الذهبية ويمثلها رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال سعيد بن عبدالله الأزهري؛ وذلك لتنفيذ بناء وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى محايل عسير مجهزة بأحدث التقنيات والتجهيزات الطبية الحديثة، وذلك على نفقته الخاصة.

وأكد وزير الصحة أن هذا المشروع الحيوي والمهم جداً سيخدم آلاف المواطنين في منطقة عسير، حيث ستقوم الوزارة بتشغيله فور الانتهاء من أعمال البناء والتجهيز، ومن المقرر أن تتولى شركة النوير الذهبية التنفيذ في القريب العاجل بعد الانتهاء من التراخيص اللازمة واستلام الموقع.

وفي ختام توقيع الاتفاقية قدم وزير الصحة شكره وتقديره لرجل الأعمال سعيد الأزهري على تبرعه بهذا المشروع الخيري والمهم، وقال إن تكفله بإنشاء هذا المركز الذي سوف يخدم مرضى الفشل الكلوي في المحافظة والمناطق المجاورة لها، سيعود بالفائدة الكبيرة والعظيمة على المرضى بوجود وحدة متكاملة بمواصفات عالية بأحدث التقنيات العالمية ويخدم هذه الشريحة الغالية علينا، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذه المبادرة الاجتماعية الكريمة من الشيخ الأزهري غير مستغربة على أبناء المنطقة في المشاركة المجتمعية في بناء الوطن، داعيًا الله عز وجل أن يكون هذا العمل في ميزان حسناته.

وقال الأزهري: "أنا لست سوى خادم للجميع، وشرف لي بأن أتيحت لي هذه الفرصة لتقديم هذه الخدمة لأبناء وطني ومجتمعي، وهذا واجب المواطنة والانتماء لهذا الوطن الذي ينعم تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله وللشعب السعودي الوفي".