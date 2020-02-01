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الرئيس العراقي يكلّف محمد علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة

أكد التزامه بتحديد موعد الانتخابات ومحاربة الفساد

كلّف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، محمد توفيق علاوي رسميًا بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، في وقت تستمر فيه المظاهرات المنددة بالأوضاع الاقتصادية في العراق.

وقال "علاوي" في تصريحات له عقب تكليفه مباشرة: إنه "لولا تضحيات العراقيين لما حدث أي تغيير في البلاد، وأن سلاح الدولة لا يصوب إلا ضد أعداء الشعب".

وأضاف: أن "التظاهر والاحتجاج حق مكفول للشعب يجب حمايته ومحاسبة القتلة وتعويض أسر الشهداء"، مشدداً على التزامه بتحديد موعد الانتخابات وإصلاح الاقتصاد ومحاربة الفساد.

وتابع: أنه "لن يسمح للكتل السياسية بفرض مرشحيهم على حكومته الجديدة"، وفق ما نقل موقع "السومرية نيوز" العراقية.

العراق الرئيس العراقي برهم صالح محمد علاوي الحكومة العراقية الجديدة

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس العراقي يكلّف محمد علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة
سبق

كلّف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، محمد توفيق علاوي رسميًا بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، في وقت تستمر فيه المظاهرات المنددة بالأوضاع الاقتصادية في العراق.

وقال "علاوي" في تصريحات له عقب تكليفه مباشرة: إنه "لولا تضحيات العراقيين لما حدث أي تغيير في البلاد، وأن سلاح الدولة لا يصوب إلا ضد أعداء الشعب".

وأضاف: أن "التظاهر والاحتجاج حق مكفول للشعب يجب حمايته ومحاسبة القتلة وتعويض أسر الشهداء"، مشدداً على التزامه بتحديد موعد الانتخابات وإصلاح الاقتصاد ومحاربة الفساد.

وتابع: أنه "لن يسمح للكتل السياسية بفرض مرشحيهم على حكومته الجديدة"، وفق ما نقل موقع "السومرية نيوز" العراقية.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
06:37 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
07:28 PM

الرئيس العراقي يكلّف محمد علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة

أكد التزامه بتحديد موعد الانتخابات ومحاربة الفساد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,188

كلّف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، محمد توفيق علاوي رسميًا بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، في وقت تستمر فيه المظاهرات المنددة بالأوضاع الاقتصادية في العراق.

وقال "علاوي" في تصريحات له عقب تكليفه مباشرة: إنه "لولا تضحيات العراقيين لما حدث أي تغيير في البلاد، وأن سلاح الدولة لا يصوب إلا ضد أعداء الشعب".

وأضاف: أن "التظاهر والاحتجاج حق مكفول للشعب يجب حمايته ومحاسبة القتلة وتعويض أسر الشهداء"، مشدداً على التزامه بتحديد موعد الانتخابات وإصلاح الاقتصاد ومحاربة الفساد.

وتابع: أنه "لن يسمح للكتل السياسية بفرض مرشحيهم على حكومته الجديدة"، وفق ما نقل موقع "السومرية نيوز" العراقية.

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