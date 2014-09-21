النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السودان يعلن بدء التحقيق مع الضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة.. ينتمون لـ "الإخوان"

التلفزيون الرسمي: القوات المسلحة أحبطت المحاولة والأوضاع تحت السيطرة تماماً

أعلن السودان رسمياً إحباط محاولة انقلاب واعتقال جميع المشاركين فيها وبدء التحقيق معهم.

وقال الجيش السوداني، في بيان بثّه التلفزيون الرسمي، إن القوات المسلحة أحبطت محاولة انقلابية "وإن الأوضاع تحت السيطرة تماماً".

وفي وقت سابق، قال مصدر حكومي سوداني إن الضباط الضالعين في المحاولة الانقلابية الفاشلة الذين تمّ القبض عليهم ينتمون لتنظيم الإخوان المعزول.

وأكد المصدر مفضلاً عدم الكشف عن هويته، على أن محاولة الانقلاب تم إحباطها، وأن الجيش سيطر على الوحدات العسكرية كافة.

ووفق "العين" الإماراتية، أوضح المسؤول السوداني أن المجموعة التي حاولت السيطرة على سلاح المدرعات بالخرطوم تم احتواؤها، فيما اعتقل عدد من الضباط، بينهم اللواء عبدالباقي بكراوي.

وأشار إلى أن المحاولة الانقلابية قام بها ضباط من الدفعتين 39 و40 بالجيش السوداني من داخل سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم وقاعدة وادي سيدنا شمال أم درمان.

وكان التلفزيون الرسمي بالسودان، قد ذكر قبل قليل، أن محاولة انقلابية فاشلة تجري في البلاد، داعياً المواطنين للتصدّي لها.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
السودان يعلن بدء التحقيق مع الضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة.. ينتمون لـ "الإخوان"
سبق

أعلن السودان رسمياً إحباط محاولة انقلاب واعتقال جميع المشاركين فيها وبدء التحقيق معهم.

وقال الجيش السوداني، في بيان بثّه التلفزيون الرسمي، إن القوات المسلحة أحبطت محاولة انقلابية "وإن الأوضاع تحت السيطرة تماماً".

وفي وقت سابق، قال مصدر حكومي سوداني إن الضباط الضالعين في المحاولة الانقلابية الفاشلة الذين تمّ القبض عليهم ينتمون لتنظيم الإخوان المعزول.

وأكد المصدر مفضلاً عدم الكشف عن هويته، على أن محاولة الانقلاب تم إحباطها، وأن الجيش سيطر على الوحدات العسكرية كافة.

ووفق "العين" الإماراتية، أوضح المسؤول السوداني أن المجموعة التي حاولت السيطرة على سلاح المدرعات بالخرطوم تم احتواؤها، فيما اعتقل عدد من الضباط، بينهم اللواء عبدالباقي بكراوي.

وأشار إلى أن المحاولة الانقلابية قام بها ضباط من الدفعتين 39 و40 بالجيش السوداني من داخل سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم وقاعدة وادي سيدنا شمال أم درمان.

وكان التلفزيون الرسمي بالسودان، قد ذكر قبل قليل، أن محاولة انقلابية فاشلة تجري في البلاد، داعياً المواطنين للتصدّي لها.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
11:16 AM

السودان يعلن بدء التحقيق مع الضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة.. ينتمون لـ "الإخوان"

التلفزيون الرسمي: القوات المسلحة أحبطت المحاولة والأوضاع تحت السيطرة تماماً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,596

أعلن السودان رسمياً إحباط محاولة انقلاب واعتقال جميع المشاركين فيها وبدء التحقيق معهم.

وقال الجيش السوداني، في بيان بثّه التلفزيون الرسمي، إن القوات المسلحة أحبطت محاولة انقلابية "وإن الأوضاع تحت السيطرة تماماً".

وفي وقت سابق، قال مصدر حكومي سوداني إن الضباط الضالعين في المحاولة الانقلابية الفاشلة الذين تمّ القبض عليهم ينتمون لتنظيم الإخوان المعزول.

وأكد المصدر مفضلاً عدم الكشف عن هويته، على أن محاولة الانقلاب تم إحباطها، وأن الجيش سيطر على الوحدات العسكرية كافة.

ووفق "العين" الإماراتية، أوضح المسؤول السوداني أن المجموعة التي حاولت السيطرة على سلاح المدرعات بالخرطوم تم احتواؤها، فيما اعتقل عدد من الضباط، بينهم اللواء عبدالباقي بكراوي.

وأشار إلى أن المحاولة الانقلابية قام بها ضباط من الدفعتين 39 و40 بالجيش السوداني من داخل سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم وقاعدة وادي سيدنا شمال أم درمان.

وكان التلفزيون الرسمي بالسودان، قد ذكر قبل قليل، أن محاولة انقلابية فاشلة تجري في البلاد، داعياً المواطنين للتصدّي لها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,849
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,705
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,888
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,190

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة