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"الشمراني" يجري عملية جراحية.. ورئيس الاتحاد يطمئن عليه

أجرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حمدان الشمراني، اليوم؛ عملية جراحية في موضع إصابته بالأنف، تكللت بالنجاح، وأشرف على إجراء العملية فريق طبي متخصص في مستشفى الدكتور سليمان فقيه الراعي الرسمي للنادي.

من جهته تمنى رئيس مجلس الإدارة أنمار بن عبد الله الحائلي، الشفاء العاجل للاعب والعودة سريعًا للالتحاق بالتدريبات مع زملائه اللاعبين، مثمنًا حرص اللاعب على تأخير إجراء العملية إلى ما بعد انتهاء الموسم؛ لكي يتسنى له المشاركة في باقي المباريات مع زملائه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الشمراني" يجري عملية جراحية.. ورئيس الاتحاد يطمئن عليه
سبق

أجرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حمدان الشمراني، اليوم؛ عملية جراحية في موضع إصابته بالأنف، تكللت بالنجاح، وأشرف على إجراء العملية فريق طبي متخصص في مستشفى الدكتور سليمان فقيه الراعي الرسمي للنادي.

من جهته تمنى رئيس مجلس الإدارة أنمار بن عبد الله الحائلي، الشفاء العاجل للاعب والعودة سريعًا للالتحاق بالتدريبات مع زملائه اللاعبين، مثمنًا حرص اللاعب على تأخير إجراء العملية إلى ما بعد انتهاء الموسم؛ لكي يتسنى له المشاركة في باقي المباريات مع زملائه.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
07:04 PM

"الشمراني" يجري عملية جراحية.. ورئيس الاتحاد يطمئن عليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أجرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حمدان الشمراني، اليوم؛ عملية جراحية في موضع إصابته بالأنف، تكللت بالنجاح، وأشرف على إجراء العملية فريق طبي متخصص في مستشفى الدكتور سليمان فقيه الراعي الرسمي للنادي.

من جهته تمنى رئيس مجلس الإدارة أنمار بن عبد الله الحائلي، الشفاء العاجل للاعب والعودة سريعًا للالتحاق بالتدريبات مع زملائه اللاعبين، مثمنًا حرص اللاعب على تأخير إجراء العملية إلى ما بعد انتهاء الموسم؛ لكي يتسنى له المشاركة في باقي المباريات مع زملائه.

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