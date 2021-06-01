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"الصحة العالمية" تمنح طبيبًا سعوديًّا جائزة التميز على مستوى الشرق الأوسط

تقديرًا لجهوده الاستثنائية من خلال برنامج مكافحة التدخين بـ"تجمع مكة الصحي"

في إنجاز جديد على المستوى العالمي حصل التجمع الصحي بمكة المكرمة ممثلًا في مدير إدارة تعزيز الصحة وبرنامج مكافحة التدخين بالتجمع الدكتور علي حماد الزهراني، على جائزة التميّز على مستوى منظمة الصحة العالمية EMRO الشرق الأوسط 2021م.

وتفصيلًا: بارك مدير عام منظمة الصحة العالمية للفائزين بجائزة المنظمة عبر حسابه على "تويتر" تقديرًا لجهودهم الاستثنائية؛ حيث كان برنامج مكافحة التدخين بالتجمع الصحي بمكة المكرمة قد قام بمبادرات نوعية للإقلاع عن التدخين خلال فترة الجائحة، وذلك من خلال "العيادة الافتراضية لمكافحة التدخين بالتجمع الصحي" التي بلغ عدد المسجلين فيها (670) وتخدم جميع مناطق المملكة من خلال تخصيص وسائل التواصل الرقمية لخدمة المُستفيدين عن بُعد، وبدأت بحمد الله النتائج الإيجابية للمبادرة تتوالى.

وقام برنامج مكافحة التدخين بالتجمع الصحي بمكة المكرمة بتفعيل اليوم العالمي لمكافحة التبغ؛ تفعيلًا لخطط التوعية الصحية الخاصة بمشروع التحول المؤسسي من خلال تدشين العيادات الافتراضية للإقلاع عن التدخين في مستشفى الملك عبد العزيز، وتضمّن الحفل تكريم المُقلعين عن التدخين تحفيزًا للمنظمين للبرنامج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة العالمية" تمنح طبيبًا سعوديًّا جائزة التميز على مستوى الشرق الأوسط
سبق

في إنجاز جديد على المستوى العالمي حصل التجمع الصحي بمكة المكرمة ممثلًا في مدير إدارة تعزيز الصحة وبرنامج مكافحة التدخين بالتجمع الدكتور علي حماد الزهراني، على جائزة التميّز على مستوى منظمة الصحة العالمية EMRO الشرق الأوسط 2021م.

وتفصيلًا: بارك مدير عام منظمة الصحة العالمية للفائزين بجائزة المنظمة عبر حسابه على "تويتر" تقديرًا لجهودهم الاستثنائية؛ حيث كان برنامج مكافحة التدخين بالتجمع الصحي بمكة المكرمة قد قام بمبادرات نوعية للإقلاع عن التدخين خلال فترة الجائحة، وذلك من خلال "العيادة الافتراضية لمكافحة التدخين بالتجمع الصحي" التي بلغ عدد المسجلين فيها (670) وتخدم جميع مناطق المملكة من خلال تخصيص وسائل التواصل الرقمية لخدمة المُستفيدين عن بُعد، وبدأت بحمد الله النتائج الإيجابية للمبادرة تتوالى.

وقام برنامج مكافحة التدخين بالتجمع الصحي بمكة المكرمة بتفعيل اليوم العالمي لمكافحة التبغ؛ تفعيلًا لخطط التوعية الصحية الخاصة بمشروع التحول المؤسسي من خلال تدشين العيادات الافتراضية للإقلاع عن التدخين في مستشفى الملك عبد العزيز، وتضمّن الحفل تكريم المُقلعين عن التدخين تحفيزًا للمنظمين للبرنامج.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
08:47 PM

"الصحة العالمية" تمنح طبيبًا سعوديًّا جائزة التميز على مستوى الشرق الأوسط

تقديرًا لجهوده الاستثنائية من خلال برنامج مكافحة التدخين بـ"تجمع مكة الصحي"

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عبدالرزاق البجالي - الرياض
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في إنجاز جديد على المستوى العالمي حصل التجمع الصحي بمكة المكرمة ممثلًا في مدير إدارة تعزيز الصحة وبرنامج مكافحة التدخين بالتجمع الدكتور علي حماد الزهراني، على جائزة التميّز على مستوى منظمة الصحة العالمية EMRO الشرق الأوسط 2021م.

وتفصيلًا: بارك مدير عام منظمة الصحة العالمية للفائزين بجائزة المنظمة عبر حسابه على "تويتر" تقديرًا لجهودهم الاستثنائية؛ حيث كان برنامج مكافحة التدخين بالتجمع الصحي بمكة المكرمة قد قام بمبادرات نوعية للإقلاع عن التدخين خلال فترة الجائحة، وذلك من خلال "العيادة الافتراضية لمكافحة التدخين بالتجمع الصحي" التي بلغ عدد المسجلين فيها (670) وتخدم جميع مناطق المملكة من خلال تخصيص وسائل التواصل الرقمية لخدمة المُستفيدين عن بُعد، وبدأت بحمد الله النتائج الإيجابية للمبادرة تتوالى.

وقام برنامج مكافحة التدخين بالتجمع الصحي بمكة المكرمة بتفعيل اليوم العالمي لمكافحة التبغ؛ تفعيلًا لخطط التوعية الصحية الخاصة بمشروع التحول المؤسسي من خلال تدشين العيادات الافتراضية للإقلاع عن التدخين في مستشفى الملك عبد العزيز، وتضمّن الحفل تكريم المُقلعين عن التدخين تحفيزًا للمنظمين للبرنامج.

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