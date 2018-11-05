سلمى بنت بدر بن عبدالمحسن أول سفيرة لمحاربي السرطان بالشرقية

حرم نائب أمير المنطقة: مراكز الفحص المبكر حدت من انتشار المرض

أكدت الأميرة سلمى بنت بدر بن عبدالمحسن، حرم نائب أمير المنطقة الشرقية، الدور الكبير الذي تقوم به مراكز الفحص المبكر عن السرطان بالسعودية في الحد من انتشار هذا المرض، ونجاحها في توفير ميزانية مالية باهظة لعلاج الحالات عند اكتشافها بمراحلها الأولى. مشيدة بالعمل الجماعي، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث الخيري بالسعودية التي حققت مثل هذه النتائج الإيجابية.

جاء ذلك خلال زيارة الأميرة أمس الأول لمركز مي الجبر الخيري للكشف المبكر عن السرطان بالدمام التابع لجمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية.

وأعربت الأميرة عن سعادتها بما شاهدته على أرض الواقع من منشأة طبية متكاملة للكشف عن السرطان، تضم أحدث الأجهزة للفحص المبكر بإشراف طاقم طبي وتمريضي متميز. مبينة أن جمعية السرطان بالشرقية من جمعيات النفع العام التي تحمل رؤى ومفاهيم سامية لرعاية المرضى وخدمة المجتمع بشكل عام؛ إذ قدمت بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة العديد من البرامج الصحية التي أسهمت في توعية الأفراد، والحد من انتشار هذه الأمراض.

وأعرب عبدالعزيز التركي، رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، عن جزيل الشكر والعرفان للأميرة سلمى بنت بدر بن عبدالمحسن، حرم نائب أمير المنطقة الشرقية، لزيارتها ودعمها المرضى. وتشرفت الجمعية بمنح الأميرة العضوية بوصفها أول سفيرة لمحاربي السرطان بالمنطقة الشرقية. مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي تحظى به الجمعية من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان -حفظهما الله- لمكافحة أمراض السرطان، ونشر التوعية والتثقيف بين أفراد المجتمع.

وأكد التركي حرص الجمعية على تفعيل دورها الصحي بمكافحة أمراض السرطان من خلال البرامج التوعوية لأفراد المجتمع، والأنشطة التثقيفية للكوادر الطبية والتمريضية. مشيرًا إلى الهدف الأساس المتعلق بتحقيق الرعاية للمرضى، ومساعدة أسرهم في كل ما يحتاجون إليه من إيجاد المواصلات في حالة عدم وجودها أثناء العلاج، وشراء الأدوية اللازمة للمرضى، وتوفير السكن للأسر المحتاجة القادمة من مناطق بعيدة، وغيرها من المتابعة والرعاية.

وأكدت مي الجبر، مؤسسة المركز الخيري للكشف عن أمراض السرطان، فتح المركز أبوابه لفحص أكبر عدد من النساء المواطنات والمقيمات مجانًا من خلاص أجهزة فحص سرطان الثدي، إضافة إلى أجهزة الفحص لأمراض السرطان الأخرى للرجال والنساء خلال الفترة القريبة القادمة. مطالبة أفراد المجتمع بالفحص المبكر عن أمراض السرطان؛ إذ إن اكتشافها بمراحل مبكرة يساعد على الشفاء بنسبة كبيرة.