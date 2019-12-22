النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في قمة إيطالية.. "يوفنتوس" يسعى للقب التاسع و"لاتسيو" للخامس

على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.. في سباق "السوبر" مساء اليوم

يحتضن ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض عند الساعة الـ7:45 من مساء اليوم الأحد القمة المرتقبة على لقب كأس السوبر الإيطالي، التي ستجمع يوفنتوس بمنافسه لاتسيو.

وكان "لاتسيو" قد أجرى مرانًا على ملعب نادي الشباب بوجود ألمع نجوم الفريق، فيما وصلت بعثة فريق يوفنتوس "حامل لقب كأس السوبر والدوري الإيطالي" إلى الرياض فجر أمس السبت، يتقدمها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والحارس الإيطالي الخبير "بوفون".

وبالحديث عن الفريقين فإن الطرف الأبرز في المواجهة "يوفنتوس" الذي يأمل بمواصلة رحلة مجده الحالي، وتحقيق الألقاب تحت قيادة مدربه الحالي ماوريسيو ساري؛ إذ يملك في رصيده 35 بطولة للدوري، 8 منها على التوالي في المواسم الأخيرة الماضية، فضلاً عن حصده لقب الكأس في 13 مناسبة، ولقب السوبر الإيطالي 8 مرات، والعديد من البطولات الأوروبية الكبرى.

ويسعى لاتسيو الذي يقوده المدرب سيميوني إنزاغي لمواصلة مستوياته المميزة هذا الموسم على الصعيد المحلي بعد فوزه في 8 مواجهات متتالية، تضمنت هزيمة حامل اللقب وخصمه في هذه المباراة يوفنتوس بنتيجة 3-1، ويأمل بتكرار تميزه وحصد أول ألقاب الموسم الذي حققه في 4 مناسبات مضت، فضلاً عن حصده لقبين للدوري، وتُوج بالكأس 7 مرات، إضافة إلى لقبَي كأس الاتحاد الأوروبي والسوبر الأوروبي.

كأس السوبر الإيطالي يوفنتوس لاتسيو ملعب جامعة الملك سعود

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
في قمة إيطالية.. "يوفنتوس" يسعى للقب التاسع و"لاتسيو" للخامس
سبق

يحتضن ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض عند الساعة الـ7:45 من مساء اليوم الأحد القمة المرتقبة على لقب كأس السوبر الإيطالي، التي ستجمع يوفنتوس بمنافسه لاتسيو.

وكان "لاتسيو" قد أجرى مرانًا على ملعب نادي الشباب بوجود ألمع نجوم الفريق، فيما وصلت بعثة فريق يوفنتوس "حامل لقب كأس السوبر والدوري الإيطالي" إلى الرياض فجر أمس السبت، يتقدمها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والحارس الإيطالي الخبير "بوفون".

وبالحديث عن الفريقين فإن الطرف الأبرز في المواجهة "يوفنتوس" الذي يأمل بمواصلة رحلة مجده الحالي، وتحقيق الألقاب تحت قيادة مدربه الحالي ماوريسيو ساري؛ إذ يملك في رصيده 35 بطولة للدوري، 8 منها على التوالي في المواسم الأخيرة الماضية، فضلاً عن حصده لقب الكأس في 13 مناسبة، ولقب السوبر الإيطالي 8 مرات، والعديد من البطولات الأوروبية الكبرى.

ويسعى لاتسيو الذي يقوده المدرب سيميوني إنزاغي لمواصلة مستوياته المميزة هذا الموسم على الصعيد المحلي بعد فوزه في 8 مواجهات متتالية، تضمنت هزيمة حامل اللقب وخصمه في هذه المباراة يوفنتوس بنتيجة 3-1، ويأمل بتكرار تميزه وحصد أول ألقاب الموسم الذي حققه في 4 مناسبات مضت، فضلاً عن حصده لقبين للدوري، وتُوج بالكأس 7 مرات، إضافة إلى لقبَي كأس الاتحاد الأوروبي والسوبر الأوروبي.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
01:29 AM

في قمة إيطالية.. "يوفنتوس" يسعى للقب التاسع و"لاتسيو" للخامس

على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.. في سباق "السوبر" مساء اليوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
597

يحتضن ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض عند الساعة الـ7:45 من مساء اليوم الأحد القمة المرتقبة على لقب كأس السوبر الإيطالي، التي ستجمع يوفنتوس بمنافسه لاتسيو.

وكان "لاتسيو" قد أجرى مرانًا على ملعب نادي الشباب بوجود ألمع نجوم الفريق، فيما وصلت بعثة فريق يوفنتوس "حامل لقب كأس السوبر والدوري الإيطالي" إلى الرياض فجر أمس السبت، يتقدمها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والحارس الإيطالي الخبير "بوفون".

وبالحديث عن الفريقين فإن الطرف الأبرز في المواجهة "يوفنتوس" الذي يأمل بمواصلة رحلة مجده الحالي، وتحقيق الألقاب تحت قيادة مدربه الحالي ماوريسيو ساري؛ إذ يملك في رصيده 35 بطولة للدوري، 8 منها على التوالي في المواسم الأخيرة الماضية، فضلاً عن حصده لقب الكأس في 13 مناسبة، ولقب السوبر الإيطالي 8 مرات، والعديد من البطولات الأوروبية الكبرى.

ويسعى لاتسيو الذي يقوده المدرب سيميوني إنزاغي لمواصلة مستوياته المميزة هذا الموسم على الصعيد المحلي بعد فوزه في 8 مواجهات متتالية، تضمنت هزيمة حامل اللقب وخصمه في هذه المباراة يوفنتوس بنتيجة 3-1، ويأمل بتكرار تميزه وحصد أول ألقاب الموسم الذي حققه في 4 مناسبات مضت، فضلاً عن حصده لقبين للدوري، وتُوج بالكأس 7 مرات، إضافة إلى لقبَي كأس الاتحاد الأوروبي والسوبر الأوروبي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,560
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,369
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,751
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,200

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة