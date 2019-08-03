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"المنتشري" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي "الرقيب عايش الصبياني"

نقل مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء علي بن خضران المنتشري، تعازي ومواساة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، لذوي الرقيب أول "عايش صغير الصبياني"، أحد أفراد الدفاع المدني بمحافظة جدة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته.

من جانبهم، أعرب ذوو الفقيد الصبياني عن شكرهم وتقديرهم لوزير الداخلية على مواساته إياهم.

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"المنتشري" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي "الرقيب عايش الصبياني"
سبق

نقل مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء علي بن خضران المنتشري، تعازي ومواساة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، لذوي الرقيب أول "عايش صغير الصبياني"، أحد أفراد الدفاع المدني بمحافظة جدة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته.

من جانبهم، أعرب ذوو الفقيد الصبياني عن شكرهم وتقديرهم لوزير الداخلية على مواساته إياهم.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
09:44 PM

"المنتشري" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي "الرقيب عايش الصبياني"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نقل مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء علي بن خضران المنتشري، تعازي ومواساة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، لذوي الرقيب أول "عايش صغير الصبياني"، أحد أفراد الدفاع المدني بمحافظة جدة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته.

من جانبهم، أعرب ذوو الفقيد الصبياني عن شكرهم وتقديرهم لوزير الداخلية على مواساته إياهم.

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