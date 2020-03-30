النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جورجيا تفرض حظر تجول ليلي للحد من انتشار "كورونا"

منع التجمعات فوق 3 أشخاص وتعطيل وسائل النقل العام

أعلن رئيس وزراء جورجيا جيورجي جاخاريا، اليوم (الاثنين)، أن بلاده ستفرض حظر تجول ليلي وستوقف وسائل النقل العام بما في ذلك شبكة المترو وستحظر التجمعات، التي تضم أكثر من ثلاثة أشخاص ابتداءً من غدٍ، في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وستحظر حركة وسائل النقل العام بين المدن والبلدات الأصغر، ولن يُسمح بتجمع أكثر من ثلاثة أشخاص إلا في محال البقالة والصيدليات فقط، ولكن مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وفقاً لـ"رويترز".

ويتعين على كل المواطنين حمل بطاقات الهوية لدى خروجهم من منازلهم ولن يُسمح لمن فوق سن السبعين بمغادرة منزله إلا للذهاب لأقرب متجر بقالة أو صيدلية ولكن يمكن للسكان استخدام سيارات الأجرة والسيارات الخاصة في التنقل.

وأعلنت جورجيا التي يبلغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة 100 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى اليوم، وشفاء 18 مريضًا دون تسجيل أي حالة وفاة.

وكانت جورجيا قد أعلنت بالفعل حالة الطوارئ لمدة شهر اعتبارًا من 21 مارس (آذار) الجاري.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
جورجيا تفرض حظر تجول ليلي للحد من انتشار "كورونا"
سبق

أعلن رئيس وزراء جورجيا جيورجي جاخاريا، اليوم (الاثنين)، أن بلاده ستفرض حظر تجول ليلي وستوقف وسائل النقل العام بما في ذلك شبكة المترو وستحظر التجمعات، التي تضم أكثر من ثلاثة أشخاص ابتداءً من غدٍ، في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وستحظر حركة وسائل النقل العام بين المدن والبلدات الأصغر، ولن يُسمح بتجمع أكثر من ثلاثة أشخاص إلا في محال البقالة والصيدليات فقط، ولكن مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وفقاً لـ"رويترز".

ويتعين على كل المواطنين حمل بطاقات الهوية لدى خروجهم من منازلهم ولن يُسمح لمن فوق سن السبعين بمغادرة منزله إلا للذهاب لأقرب متجر بقالة أو صيدلية ولكن يمكن للسكان استخدام سيارات الأجرة والسيارات الخاصة في التنقل.

وأعلنت جورجيا التي يبلغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة 100 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى اليوم، وشفاء 18 مريضًا دون تسجيل أي حالة وفاة.

وكانت جورجيا قد أعلنت بالفعل حالة الطوارئ لمدة شهر اعتبارًا من 21 مارس (آذار) الجاري.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
07:56 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:27 AM

جورجيا تفرض حظر تجول ليلي للحد من انتشار "كورونا"

منع التجمعات فوق 3 أشخاص وتعطيل وسائل النقل العام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,561

أعلن رئيس وزراء جورجيا جيورجي جاخاريا، اليوم (الاثنين)، أن بلاده ستفرض حظر تجول ليلي وستوقف وسائل النقل العام بما في ذلك شبكة المترو وستحظر التجمعات، التي تضم أكثر من ثلاثة أشخاص ابتداءً من غدٍ، في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وستحظر حركة وسائل النقل العام بين المدن والبلدات الأصغر، ولن يُسمح بتجمع أكثر من ثلاثة أشخاص إلا في محال البقالة والصيدليات فقط، ولكن مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وفقاً لـ"رويترز".

ويتعين على كل المواطنين حمل بطاقات الهوية لدى خروجهم من منازلهم ولن يُسمح لمن فوق سن السبعين بمغادرة منزله إلا للذهاب لأقرب متجر بقالة أو صيدلية ولكن يمكن للسكان استخدام سيارات الأجرة والسيارات الخاصة في التنقل.

وأعلنت جورجيا التي يبلغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة 100 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى اليوم، وشفاء 18 مريضًا دون تسجيل أي حالة وفاة.

وكانت جورجيا قد أعلنت بالفعل حالة الطوارئ لمدة شهر اعتبارًا من 21 مارس (آذار) الجاري.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,744
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,563
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,332
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,771

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة