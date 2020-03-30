جورجيا تفرض حظر تجول ليلي للحد من انتشار "كورونا"

منع التجمعات فوق 3 أشخاص وتعطيل وسائل النقل العام

أعلن رئيس وزراء جورجيا جيورجي جاخاريا، اليوم (الاثنين)، أن بلاده ستفرض حظر تجول ليلي وستوقف وسائل النقل العام بما في ذلك شبكة المترو وستحظر التجمعات، التي تضم أكثر من ثلاثة أشخاص ابتداءً من غدٍ، في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وستحظر حركة وسائل النقل العام بين المدن والبلدات الأصغر، ولن يُسمح بتجمع أكثر من ثلاثة أشخاص إلا في محال البقالة والصيدليات فقط، ولكن مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وفقاً لـ"رويترز".

ويتعين على كل المواطنين حمل بطاقات الهوية لدى خروجهم من منازلهم ولن يُسمح لمن فوق سن السبعين بمغادرة منزله إلا للذهاب لأقرب متجر بقالة أو صيدلية ولكن يمكن للسكان استخدام سيارات الأجرة والسيارات الخاصة في التنقل.

وأعلنت جورجيا التي يبلغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة 100 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى اليوم، وشفاء 18 مريضًا دون تسجيل أي حالة وفاة.

وكانت جورجيا قد أعلنت بالفعل حالة الطوارئ لمدة شهر اعتبارًا من 21 مارس (آذار) الجاري.