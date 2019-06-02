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التعاون يجدد عقد جهاد الحسين لموسم واحد

أعلنت إدارة نادي التعاون تجديد عقد متوسط ميدان الفريق الكروي الأول لكرة القدم المحترف السوري جهاد الحسين لمدة موسم واحد.

وتمت مراسم توقيع العقد الجديد بمقر النادي بحضور رئيس مجلس الإدارة محمد القاسم ونائبه علي الشايعي.

ولعب جهاد دورًا مهمًا في تتويج التعاون بكأس خادم الحرمين الشريفين لهذا العام للمرة الأولى بتاريخ النادي كما أسهم في حصول فريقه على المركز الثالث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهو ما ضمن له المشاركة بدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وقد شارك مع الفريق في 21 مباراة بدوري المحترفين سجل خلالها 4 أهداف وأسهم في صناعة أهداف بمجموع دقائق وصل إلى 1688 دقيقة.

يُشار إلى أن اللاعب انضم إلى سكري القصيم في صيف 2014 قادمًا من نادي دبي الإماراتي .


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التعاون يجدد عقد جهاد الحسين لموسم واحد
سبق

أعلنت إدارة نادي التعاون تجديد عقد متوسط ميدان الفريق الكروي الأول لكرة القدم المحترف السوري جهاد الحسين لمدة موسم واحد.

وتمت مراسم توقيع العقد الجديد بمقر النادي بحضور رئيس مجلس الإدارة محمد القاسم ونائبه علي الشايعي.

ولعب جهاد دورًا مهمًا في تتويج التعاون بكأس خادم الحرمين الشريفين لهذا العام للمرة الأولى بتاريخ النادي كما أسهم في حصول فريقه على المركز الثالث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهو ما ضمن له المشاركة بدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وقد شارك مع الفريق في 21 مباراة بدوري المحترفين سجل خلالها 4 أهداف وأسهم في صناعة أهداف بمجموع دقائق وصل إلى 1688 دقيقة.

يُشار إلى أن اللاعب انضم إلى سكري القصيم في صيف 2014 قادمًا من نادي دبي الإماراتي .


02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
12:57 AM

التعاون يجدد عقد جهاد الحسين لموسم واحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة نادي التعاون تجديد عقد متوسط ميدان الفريق الكروي الأول لكرة القدم المحترف السوري جهاد الحسين لمدة موسم واحد.

وتمت مراسم توقيع العقد الجديد بمقر النادي بحضور رئيس مجلس الإدارة محمد القاسم ونائبه علي الشايعي.

ولعب جهاد دورًا مهمًا في تتويج التعاون بكأس خادم الحرمين الشريفين لهذا العام للمرة الأولى بتاريخ النادي كما أسهم في حصول فريقه على المركز الثالث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهو ما ضمن له المشاركة بدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وقد شارك مع الفريق في 21 مباراة بدوري المحترفين سجل خلالها 4 أهداف وأسهم في صناعة أهداف بمجموع دقائق وصل إلى 1688 دقيقة.

يُشار إلى أن اللاعب انضم إلى سكري القصيم في صيف 2014 قادمًا من نادي دبي الإماراتي .


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