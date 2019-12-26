النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العصيمي" يزو بدر الجنوب ويتفقد المساجد ويدشن برنامج البصمة للإدارة

التقى "الحربي" وبحث إنجازات الشؤون الإسلامية بالمحافظة

قام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عبدالرحمن بن سعد العصيمي بزيارة محافظة بدر الجنوب، حيث استهل جولته بلقاء محافظ بدر الجنوب محمد بن عبيد الحربي.

واستعرض "العصميي" مع المحافظ إنجازات فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، والمتمثلة في بناء المساجد وخدمة بيوت الله، إلى غير الموضوعات التي هي من اختصاص الوزارة مثل الفرش وأعمال البناء والترميم.

وقدَّم "العصيمي" للمحافظ مصحفاً مذهباً في علبة فاخرة، وهو من هدايا الوزارة التي تقدم لأصحاب السعادة والفضيلة.

كما قام "العصيمي" بجولة تفقدية لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، حيث تفقد مكونات المبنى والاطلاع على سير العمل واللقاء بمدير وموظفي المكتب، والاستماع إلى ما لديهم من مقترحات وتوصيتهم بما يرفع مستوى العمل، والاطلاع على الأهداف التي تم تحقيقها والأهداف التي سيتم الوصول إليها بمشيئة الله، كما دشن برنامج البصمة الخاص بموظفي الإدارة.

وتفقد "العصيمي" مختلف الجوامع والمساجد ومصلى العيد والاطلاع على مستوى النظافة والأعمال، والالتقاء ببعض منسوبي المساجد والاستماع إلى ما لديهم من طلبات واحتياجات.

وقد تخلل الزيارة مشايخ الشمل والأعيان للسلام عليهم والاستماع لما يرغبون طرحه من مقترحات وآراء بما يخدم أوجه العمل والصالح العام.

وزار "العصيمي" المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالمحافظة، واطلع على سير العمل وما يقدمه المكتب من برامج وجهود دعوية في المحافظة، وتم تسجيل كلمة بهذه المناسبة في سجل الزوار، ثم قدَّم هدية للمكتب التعاوني بالمحافظة عبارة عن مجموعة كتب علمية من مطبوعات الوزارة.

كما ألقى "العصيمي" كلمة بعد صلاة الظهر بجامع خادم الحرمين الشريفين وحث الجميع على تقوى الله تعالى والالتفاف حول ولاة الأمر والتذكير بنعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة، وشرح حديث حذيفة رضي الله عنه عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم (أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافاً كَثِيراً فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسَنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ).

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"العصيمي" يزو بدر الجنوب ويتفقد المساجد ويدشن برنامج البصمة للإدارة
سبق

قام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عبدالرحمن بن سعد العصيمي بزيارة محافظة بدر الجنوب، حيث استهل جولته بلقاء محافظ بدر الجنوب محمد بن عبيد الحربي.

واستعرض "العصميي" مع المحافظ إنجازات فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، والمتمثلة في بناء المساجد وخدمة بيوت الله، إلى غير الموضوعات التي هي من اختصاص الوزارة مثل الفرش وأعمال البناء والترميم.

وقدَّم "العصيمي" للمحافظ مصحفاً مذهباً في علبة فاخرة، وهو من هدايا الوزارة التي تقدم لأصحاب السعادة والفضيلة.

كما قام "العصيمي" بجولة تفقدية لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، حيث تفقد مكونات المبنى والاطلاع على سير العمل واللقاء بمدير وموظفي المكتب، والاستماع إلى ما لديهم من مقترحات وتوصيتهم بما يرفع مستوى العمل، والاطلاع على الأهداف التي تم تحقيقها والأهداف التي سيتم الوصول إليها بمشيئة الله، كما دشن برنامج البصمة الخاص بموظفي الإدارة.

وتفقد "العصيمي" مختلف الجوامع والمساجد ومصلى العيد والاطلاع على مستوى النظافة والأعمال، والالتقاء ببعض منسوبي المساجد والاستماع إلى ما لديهم من طلبات واحتياجات.

وقد تخلل الزيارة مشايخ الشمل والأعيان للسلام عليهم والاستماع لما يرغبون طرحه من مقترحات وآراء بما يخدم أوجه العمل والصالح العام.

وزار "العصيمي" المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالمحافظة، واطلع على سير العمل وما يقدمه المكتب من برامج وجهود دعوية في المحافظة، وتم تسجيل كلمة بهذه المناسبة في سجل الزوار، ثم قدَّم هدية للمكتب التعاوني بالمحافظة عبارة عن مجموعة كتب علمية من مطبوعات الوزارة.

كما ألقى "العصيمي" كلمة بعد صلاة الظهر بجامع خادم الحرمين الشريفين وحث الجميع على تقوى الله تعالى والالتفاف حول ولاة الأمر والتذكير بنعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة، وشرح حديث حذيفة رضي الله عنه عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم (أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافاً كَثِيراً فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسَنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ).

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
11:30 PM

"العصيمي" يزو بدر الجنوب ويتفقد المساجد ويدشن برنامج البصمة للإدارة

التقى "الحربي" وبحث إنجازات الشؤون الإسلامية بالمحافظة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
0
103

قام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عبدالرحمن بن سعد العصيمي بزيارة محافظة بدر الجنوب، حيث استهل جولته بلقاء محافظ بدر الجنوب محمد بن عبيد الحربي.

واستعرض "العصميي" مع المحافظ إنجازات فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، والمتمثلة في بناء المساجد وخدمة بيوت الله، إلى غير الموضوعات التي هي من اختصاص الوزارة مثل الفرش وأعمال البناء والترميم.

وقدَّم "العصيمي" للمحافظ مصحفاً مذهباً في علبة فاخرة، وهو من هدايا الوزارة التي تقدم لأصحاب السعادة والفضيلة.

كما قام "العصيمي" بجولة تفقدية لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، حيث تفقد مكونات المبنى والاطلاع على سير العمل واللقاء بمدير وموظفي المكتب، والاستماع إلى ما لديهم من مقترحات وتوصيتهم بما يرفع مستوى العمل، والاطلاع على الأهداف التي تم تحقيقها والأهداف التي سيتم الوصول إليها بمشيئة الله، كما دشن برنامج البصمة الخاص بموظفي الإدارة.

وتفقد "العصيمي" مختلف الجوامع والمساجد ومصلى العيد والاطلاع على مستوى النظافة والأعمال، والالتقاء ببعض منسوبي المساجد والاستماع إلى ما لديهم من طلبات واحتياجات.

وقد تخلل الزيارة مشايخ الشمل والأعيان للسلام عليهم والاستماع لما يرغبون طرحه من مقترحات وآراء بما يخدم أوجه العمل والصالح العام.

وزار "العصيمي" المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالمحافظة، واطلع على سير العمل وما يقدمه المكتب من برامج وجهود دعوية في المحافظة، وتم تسجيل كلمة بهذه المناسبة في سجل الزوار، ثم قدَّم هدية للمكتب التعاوني بالمحافظة عبارة عن مجموعة كتب علمية من مطبوعات الوزارة.

كما ألقى "العصيمي" كلمة بعد صلاة الظهر بجامع خادم الحرمين الشريفين وحث الجميع على تقوى الله تعالى والالتفاف حول ولاة الأمر والتذكير بنعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة، وشرح حديث حذيفة رضي الله عنه عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم (أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافاً كَثِيراً فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسَنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ).

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,872
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,514
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,881
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,395

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة