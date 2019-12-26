"العصيمي" يزو بدر الجنوب ويتفقد المساجد ويدشن برنامج البصمة للإدارة

التقى "الحربي" وبحث إنجازات الشؤون الإسلامية بالمحافظة

قام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عبدالرحمن بن سعد العصيمي بزيارة محافظة بدر الجنوب، حيث استهل جولته بلقاء محافظ بدر الجنوب محمد بن عبيد الحربي.

واستعرض "العصميي" مع المحافظ إنجازات فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، والمتمثلة في بناء المساجد وخدمة بيوت الله، إلى غير الموضوعات التي هي من اختصاص الوزارة مثل الفرش وأعمال البناء والترميم.

وقدَّم "العصيمي" للمحافظ مصحفاً مذهباً في علبة فاخرة، وهو من هدايا الوزارة التي تقدم لأصحاب السعادة والفضيلة.

كما قام "العصيمي" بجولة تفقدية لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، حيث تفقد مكونات المبنى والاطلاع على سير العمل واللقاء بمدير وموظفي المكتب، والاستماع إلى ما لديهم من مقترحات وتوصيتهم بما يرفع مستوى العمل، والاطلاع على الأهداف التي تم تحقيقها والأهداف التي سيتم الوصول إليها بمشيئة الله، كما دشن برنامج البصمة الخاص بموظفي الإدارة.

وتفقد "العصيمي" مختلف الجوامع والمساجد ومصلى العيد والاطلاع على مستوى النظافة والأعمال، والالتقاء ببعض منسوبي المساجد والاستماع إلى ما لديهم من طلبات واحتياجات.

وقد تخلل الزيارة مشايخ الشمل والأعيان للسلام عليهم والاستماع لما يرغبون طرحه من مقترحات وآراء بما يخدم أوجه العمل والصالح العام.

وزار "العصيمي" المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالمحافظة، واطلع على سير العمل وما يقدمه المكتب من برامج وجهود دعوية في المحافظة، وتم تسجيل كلمة بهذه المناسبة في سجل الزوار، ثم قدَّم هدية للمكتب التعاوني بالمحافظة عبارة عن مجموعة كتب علمية من مطبوعات الوزارة.

كما ألقى "العصيمي" كلمة بعد صلاة الظهر بجامع خادم الحرمين الشريفين وحث الجميع على تقوى الله تعالى والالتفاف حول ولاة الأمر والتذكير بنعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة، وشرح حديث حذيفة رضي الله عنه عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم (أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافاً كَثِيراً فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسَنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ).