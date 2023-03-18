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الإمارات تلزم القادمين إليها بحجر صحي منزلي لمدة 14 يومًا

يطبق القرار ابتداءً من غدٍ

أفادت وكالة أنباء الإمارات اليوم (الأربعاء)، بأنه يتعين على كل قادم إلى دولة الإمارات الالتزام بمدة حجر منزلي في محل إقامته 14 يومًا.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول حكومي أن هذا القرار سيسري ابتداءً من غدٍ.

من جهة أخرى، ذكر النائب العام حمد سيف الشامسي أن مخالفة التعليمات تعد جريمة يعاقب عليها طبقًا لقوانين الدولة.

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الإمارات تلزم القادمين إليها بحجر صحي منزلي لمدة 14 يومًا
سبق

أفادت وكالة أنباء الإمارات اليوم (الأربعاء)، بأنه يتعين على كل قادم إلى دولة الإمارات الالتزام بمدة حجر منزلي في محل إقامته 14 يومًا.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول حكومي أن هذا القرار سيسري ابتداءً من غدٍ.

من جهة أخرى، ذكر النائب العام حمد سيف الشامسي أن مخالفة التعليمات تعد جريمة يعاقب عليها طبقًا لقوانين الدولة.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
09:56 PM

الإمارات تلزم القادمين إليها بحجر صحي منزلي لمدة 14 يومًا

يطبق القرار ابتداءً من غدٍ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وكالة أنباء الإمارات اليوم (الأربعاء)، بأنه يتعين على كل قادم إلى دولة الإمارات الالتزام بمدة حجر منزلي في محل إقامته 14 يومًا.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول حكومي أن هذا القرار سيسري ابتداءً من غدٍ.

من جهة أخرى، ذكر النائب العام حمد سيف الشامسي أن مخالفة التعليمات تعد جريمة يعاقب عليها طبقًا لقوانين الدولة.

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