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قرقاش عن قمم مكة: الرياض أعادت صياغة الموقف الخليجي والعربي

قال: المرحلة تشهد تراجع الدور المخرب لبعض الدول وبعض المدعين الصغار

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش : نحن أمام مرحلة إقليمية حساسة هي حصيلة تراكم السياسات الإيرانية في المنطقة، الحكمة مطلوبة والحزم واجب، والرياض أعادت صياغة الموقف الخليجي والعربي، وإلى حد ما الإسلامي وعبر ثلاث قمم ناجحة، كما أكدت على دورها ومركزيته من خلال تجديد الزخم الخليجي والعربي.

وأضاف عبر حسابه في تويتر :بعيداً عن شوشرة المنصات الإعلامية فنحن أمام فرصة سانحة تبنى على إجماع الموقف السياسي للقمم الثلاث، موقف يجمع بين الحكمة والردع والحزم ويبعد المنطقة عن أجوائها الملبدة الدقيقة و ينهي مرحلة التوتر التي تسببت فيها التدخلات الإيرانية في الشأن العربي.

وتابع: مع نهوض الدور المركزي للسعودية نرى أن المرحلة تشهد تراجع الدور المخرب لبعض دول الإقليم وبعض المدعين الصغار وهذا تطور إيجابي، المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد ولكنها ضاقت ذرعاً بالتنمر الإيراني.

قمم مكة القمة الخليجية العربية الإسلامية وثيقة مكة المكرمة القمة الخليجية القمة العربية القمة الإسلامية

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قرقاش عن قمم مكة: الرياض أعادت صياغة الموقف الخليجي والعربي
سبق

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش : نحن أمام مرحلة إقليمية حساسة هي حصيلة تراكم السياسات الإيرانية في المنطقة، الحكمة مطلوبة والحزم واجب، والرياض أعادت صياغة الموقف الخليجي والعربي، وإلى حد ما الإسلامي وعبر ثلاث قمم ناجحة، كما أكدت على دورها ومركزيته من خلال تجديد الزخم الخليجي والعربي.

وأضاف عبر حسابه في تويتر :بعيداً عن شوشرة المنصات الإعلامية فنحن أمام فرصة سانحة تبنى على إجماع الموقف السياسي للقمم الثلاث، موقف يجمع بين الحكمة والردع والحزم ويبعد المنطقة عن أجوائها الملبدة الدقيقة و ينهي مرحلة التوتر التي تسببت فيها التدخلات الإيرانية في الشأن العربي.

وتابع: مع نهوض الدور المركزي للسعودية نرى أن المرحلة تشهد تراجع الدور المخرب لبعض دول الإقليم وبعض المدعين الصغار وهذا تطور إيجابي، المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد ولكنها ضاقت ذرعاً بالتنمر الإيراني.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
09:32 PM
اخر تعديل
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
11:09 AM

قرقاش عن قمم مكة: الرياض أعادت صياغة الموقف الخليجي والعربي

قال: المرحلة تشهد تراجع الدور المخرب لبعض الدول وبعض المدعين الصغار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش : نحن أمام مرحلة إقليمية حساسة هي حصيلة تراكم السياسات الإيرانية في المنطقة، الحكمة مطلوبة والحزم واجب، والرياض أعادت صياغة الموقف الخليجي والعربي، وإلى حد ما الإسلامي وعبر ثلاث قمم ناجحة، كما أكدت على دورها ومركزيته من خلال تجديد الزخم الخليجي والعربي.

وأضاف عبر حسابه في تويتر :بعيداً عن شوشرة المنصات الإعلامية فنحن أمام فرصة سانحة تبنى على إجماع الموقف السياسي للقمم الثلاث، موقف يجمع بين الحكمة والردع والحزم ويبعد المنطقة عن أجوائها الملبدة الدقيقة و ينهي مرحلة التوتر التي تسببت فيها التدخلات الإيرانية في الشأن العربي.

وتابع: مع نهوض الدور المركزي للسعودية نرى أن المرحلة تشهد تراجع الدور المخرب لبعض دول الإقليم وبعض المدعين الصغار وهذا تطور إيجابي، المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد ولكنها ضاقت ذرعاً بالتنمر الإيراني.

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