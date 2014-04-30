النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير خارجية قبرص يُشيد برؤية 2030 ويؤكد رغبة بلاده في الشراكة

نوّه بمتانة العلاقات الوثيقة بين البلدين والحرص المتواصل على تعزيزها

أشاد وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، برؤية المملكة 2030؛ باعتبارها خطة اقتصادية طموحة تسعى إلى تحقيق معدلات تنمية كبيرة؛ مؤكداً رغبة بلاده في أن تكون شريكاً رئيسياً في تنفيذ المشاريع التي تَضَمّنتها الرؤية من خلال الشركات القبرصية التي تمتلك خبرات كبيرة في عدة مجالات.

ونوّه خلال لقائه أمس بنائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي بمقر المجلس في الرياض، بمتانة العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، والحرص المتواصل من قيادتيْ البلدين على تعزيزها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات وبمختلف المجالات؛ معرباً عن أمله في تحقيق مزيد من أواصر التعاون بما يساهم في الارتقاء بأداء الاقتصاد السعودي والقبرصي، ويزيد من حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما.

ودعا قطاعي الأعمال في البلدين إلى بذل جهود متواصلة لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري؛ من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة؛ وذلك للاطلاع على البيئة الاستثمارية في المملكة وقبرص، والعمل على تأسيس مشاريع وشراكات استثمارية في كلا البلدين؛ فضلاً عن إقامة المنتديات والمعارض التجارية؛ حيث أكد أن قبرص تحتضن أكبر شركات في مجال تجارة المواد الغذائية، وشركات مقاولات، وتوجد بالمملكة أفرع لهذه الشركات تعمل منذ أعوام في السوق المحلية السعودية، وتسير بوتيرة جيدة.

وبيّن وزير الخارجية القبرصي، أن هناك مجالاً واسعاً للعمل المشترك بين البلدين في الكثير من المجالات؛ منها الاقتصاد والأعمال والسياحة؛ معرباً عن أمله في أن يرى أيضاً خلال الفترة المقبلة استثمارات سعودية في طريقها إلى قبرص؛ لافتاً إلى أن بلاده تتمتع ببيئة جاذبة ومشجعة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات في الصعيد الاقتصادي، بالإضافة إلى قيامها بالعديد من الإجراءات الأخرى، التي من شأنها إيجاد بيئة اقتصادية صديقة للأعمال وذات كفاءة عالية.

من جانبه أثنى العبيدي على العلاقات الثنائية بين البلدين؛ معتبراً زيارة وزير الخارجية القبرصي، أنها تُعَد تتويجاً لما تم بناؤه وترسيخه من علاقات بين البلدين في كل الجوانب خلال الفترة الماضية.

ودعا نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، المستثمرين القبرصيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تَضَمّنتها رؤية المملكة 2030 والتي تشمل بناء العديد من المشروعات الضخمة والعملاقة في قطاعات مختلفة؛ لافتاً إلى المناخ الاستثماري المشجع في المملكة في ظل الرؤية المستقبلية وما تحمله من طموحات وآمال كبيرة، كما أشار إلى استعداد قطاع الأعمال السعودي -ممثلاً في مجلس الغرف السعودية- لاستقبال المستثمرين القبرصيين وترتيب لقاءات مع نظرائهم السعوديين لتبادل الفرص الاستثمارية والخبرات، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم، وتوفير المعلومات والبيانات التي يمكن أن تساعدهم في خياراتهم الاستثمارية؛ بما في ذلك اطلاعهم على المميزات التي يمكن للمستثمر أن يستفيد منها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير خارجية قبرص يُشيد برؤية 2030 ويؤكد رغبة بلاده في الشراكة
سبق

أشاد وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، برؤية المملكة 2030؛ باعتبارها خطة اقتصادية طموحة تسعى إلى تحقيق معدلات تنمية كبيرة؛ مؤكداً رغبة بلاده في أن تكون شريكاً رئيسياً في تنفيذ المشاريع التي تَضَمّنتها الرؤية من خلال الشركات القبرصية التي تمتلك خبرات كبيرة في عدة مجالات.

ونوّه خلال لقائه أمس بنائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي بمقر المجلس في الرياض، بمتانة العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، والحرص المتواصل من قيادتيْ البلدين على تعزيزها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات وبمختلف المجالات؛ معرباً عن أمله في تحقيق مزيد من أواصر التعاون بما يساهم في الارتقاء بأداء الاقتصاد السعودي والقبرصي، ويزيد من حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما.

ودعا قطاعي الأعمال في البلدين إلى بذل جهود متواصلة لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري؛ من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة؛ وذلك للاطلاع على البيئة الاستثمارية في المملكة وقبرص، والعمل على تأسيس مشاريع وشراكات استثمارية في كلا البلدين؛ فضلاً عن إقامة المنتديات والمعارض التجارية؛ حيث أكد أن قبرص تحتضن أكبر شركات في مجال تجارة المواد الغذائية، وشركات مقاولات، وتوجد بالمملكة أفرع لهذه الشركات تعمل منذ أعوام في السوق المحلية السعودية، وتسير بوتيرة جيدة.

وبيّن وزير الخارجية القبرصي، أن هناك مجالاً واسعاً للعمل المشترك بين البلدين في الكثير من المجالات؛ منها الاقتصاد والأعمال والسياحة؛ معرباً عن أمله في أن يرى أيضاً خلال الفترة المقبلة استثمارات سعودية في طريقها إلى قبرص؛ لافتاً إلى أن بلاده تتمتع ببيئة جاذبة ومشجعة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات في الصعيد الاقتصادي، بالإضافة إلى قيامها بالعديد من الإجراءات الأخرى، التي من شأنها إيجاد بيئة اقتصادية صديقة للأعمال وذات كفاءة عالية.

من جانبه أثنى العبيدي على العلاقات الثنائية بين البلدين؛ معتبراً زيارة وزير الخارجية القبرصي، أنها تُعَد تتويجاً لما تم بناؤه وترسيخه من علاقات بين البلدين في كل الجوانب خلال الفترة الماضية.

ودعا نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، المستثمرين القبرصيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تَضَمّنتها رؤية المملكة 2030 والتي تشمل بناء العديد من المشروعات الضخمة والعملاقة في قطاعات مختلفة؛ لافتاً إلى المناخ الاستثماري المشجع في المملكة في ظل الرؤية المستقبلية وما تحمله من طموحات وآمال كبيرة، كما أشار إلى استعداد قطاع الأعمال السعودي -ممثلاً في مجلس الغرف السعودية- لاستقبال المستثمرين القبرصيين وترتيب لقاءات مع نظرائهم السعوديين لتبادل الفرص الاستثمارية والخبرات، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم، وتوفير المعلومات والبيانات التي يمكن أن تساعدهم في خياراتهم الاستثمارية؛ بما في ذلك اطلاعهم على المميزات التي يمكن للمستثمر أن يستفيد منها.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
11:02 AM

وزير خارجية قبرص يُشيد برؤية 2030 ويؤكد رغبة بلاده في الشراكة

نوّه بمتانة العلاقات الوثيقة بين البلدين والحرص المتواصل على تعزيزها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,375

أشاد وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، برؤية المملكة 2030؛ باعتبارها خطة اقتصادية طموحة تسعى إلى تحقيق معدلات تنمية كبيرة؛ مؤكداً رغبة بلاده في أن تكون شريكاً رئيسياً في تنفيذ المشاريع التي تَضَمّنتها الرؤية من خلال الشركات القبرصية التي تمتلك خبرات كبيرة في عدة مجالات.

ونوّه خلال لقائه أمس بنائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي بمقر المجلس في الرياض، بمتانة العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، والحرص المتواصل من قيادتيْ البلدين على تعزيزها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات وبمختلف المجالات؛ معرباً عن أمله في تحقيق مزيد من أواصر التعاون بما يساهم في الارتقاء بأداء الاقتصاد السعودي والقبرصي، ويزيد من حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما.

ودعا قطاعي الأعمال في البلدين إلى بذل جهود متواصلة لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري؛ من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة؛ وذلك للاطلاع على البيئة الاستثمارية في المملكة وقبرص، والعمل على تأسيس مشاريع وشراكات استثمارية في كلا البلدين؛ فضلاً عن إقامة المنتديات والمعارض التجارية؛ حيث أكد أن قبرص تحتضن أكبر شركات في مجال تجارة المواد الغذائية، وشركات مقاولات، وتوجد بالمملكة أفرع لهذه الشركات تعمل منذ أعوام في السوق المحلية السعودية، وتسير بوتيرة جيدة.

وبيّن وزير الخارجية القبرصي، أن هناك مجالاً واسعاً للعمل المشترك بين البلدين في الكثير من المجالات؛ منها الاقتصاد والأعمال والسياحة؛ معرباً عن أمله في أن يرى أيضاً خلال الفترة المقبلة استثمارات سعودية في طريقها إلى قبرص؛ لافتاً إلى أن بلاده تتمتع ببيئة جاذبة ومشجعة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات في الصعيد الاقتصادي، بالإضافة إلى قيامها بالعديد من الإجراءات الأخرى، التي من شأنها إيجاد بيئة اقتصادية صديقة للأعمال وذات كفاءة عالية.

من جانبه أثنى العبيدي على العلاقات الثنائية بين البلدين؛ معتبراً زيارة وزير الخارجية القبرصي، أنها تُعَد تتويجاً لما تم بناؤه وترسيخه من علاقات بين البلدين في كل الجوانب خلال الفترة الماضية.

ودعا نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، المستثمرين القبرصيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تَضَمّنتها رؤية المملكة 2030 والتي تشمل بناء العديد من المشروعات الضخمة والعملاقة في قطاعات مختلفة؛ لافتاً إلى المناخ الاستثماري المشجع في المملكة في ظل الرؤية المستقبلية وما تحمله من طموحات وآمال كبيرة، كما أشار إلى استعداد قطاع الأعمال السعودي -ممثلاً في مجلس الغرف السعودية- لاستقبال المستثمرين القبرصيين وترتيب لقاءات مع نظرائهم السعوديين لتبادل الفرص الاستثمارية والخبرات، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم، وتوفير المعلومات والبيانات التي يمكن أن تساعدهم في خياراتهم الاستثمارية؛ بما في ذلك اطلاعهم على المميزات التي يمكن للمستثمر أن يستفيد منها.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,222
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,954
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,120
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,231

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني
حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة