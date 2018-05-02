القمة التاريخية بين "ترامب وكيم" .. إعلان الزمان والمكان خلال 48 ساعة

الرئيس الأمريكي عبّر عن سعادته لترشيح "مون" له لنيل جائزة نوبل للسلام

خلال 48 ساعة سيتم إعلان موعد ومكان القمة التاريخية المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ ونظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وأعلن ترامب، الثلاثاء، أن موعد ومكان القمة التاريخية سيعلن خلال اليومين المقبلين، مبدياً في الوقت نفسه سروره لطرح نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن؛ اسمه لنيل جائزة نوبل للسلام.

وقال ترامب؛ أمام الصحفيين في المكتب البيضاوي "إننا نحضّر للاجتماع في هذا الوقت بالذات، وأعتقد أن المكان والموعد سيعلنان في اليومين المقبلين".

ووفق "سكاي نيوز" كان ترامب قد اقترح الإثنين أن تعقد القمة التاريخية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي في قرية بانمونغوم على الحدود بين الكوريتين، مؤكداً في الوقت نفسه أن سنغافورة تعد أيضاً مكاناً محتملاً لاستضافة الحدث التاريخي.

وتكتسب الاستعدادات للقاء ترامب وكيم زخماً منذ القمة بين زعيمَي الكوريتين قبل أيام، التي تخللها تعهد البلدين بالسعي إلى نزع السلاح النووي بشكلٍ كاملٍ في شبه الجزيرة، والتوصل إلى سلام دائم.

وتقول سيئول إن كوريا الشمالية تعهدت إغلاق موقعها للتجارب النووية خلال أسابيع ودعوة خبراء الأسلحة الأمريكيين إلى التحقّق من إغلاقه.

وكان الإعلان في مارس الماضي عن قمة بين ترامب وكيم قد أثار مفاجأة كبرى ولم تتسرّب بعده سوى تفاصيل محدودة حول مكان وموعد انعقادها.