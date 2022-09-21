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وصول السعودي الفائز بالمركز الأول عالمياً في العسل الطبيعي لجدة

بمشاركة منسوبي العلاقات العامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة مساء اليوم فائز القثامي رئيس مجلس إدارة شركة النحل الجوال المنحل السعودي الحاصل على المركز الأول من بين شركات إنتاج العسل الطبيعي على مستوى العالم وصاحب الميدالية الذهبية لأجود عسل في العالم في المسابقة الدولية 2019.

وقد كان في معية القثامي نجله أحمد القثامي المدير العام للمؤسسة ولفيف من الإعلاميين وعدد من رجال المال والأعمال وبمشاركة منسوبي العلاقات العامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وصول السعودي الفائز بالمركز الأول عالمياً في العسل الطبيعي لجدة
سبق

وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة مساء اليوم فائز القثامي رئيس مجلس إدارة شركة النحل الجوال المنحل السعودي الحاصل على المركز الأول من بين شركات إنتاج العسل الطبيعي على مستوى العالم وصاحب الميدالية الذهبية لأجود عسل في العالم في المسابقة الدولية 2019.

وقد كان في معية القثامي نجله أحمد القثامي المدير العام للمؤسسة ولفيف من الإعلاميين وعدد من رجال المال والأعمال وبمشاركة منسوبي العلاقات العامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
11:28 PM

وصول السعودي الفائز بالمركز الأول عالمياً في العسل الطبيعي لجدة

بمشاركة منسوبي العلاقات العامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة مساء اليوم فائز القثامي رئيس مجلس إدارة شركة النحل الجوال المنحل السعودي الحاصل على المركز الأول من بين شركات إنتاج العسل الطبيعي على مستوى العالم وصاحب الميدالية الذهبية لأجود عسل في العالم في المسابقة الدولية 2019.

وقد كان في معية القثامي نجله أحمد القثامي المدير العام للمؤسسة ولفيف من الإعلاميين وعدد من رجال المال والأعمال وبمشاركة منسوبي العلاقات العامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.

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