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قنبلة تستهدف قافلة تركية على طريق إم 4 السريع في إدلب السورية

أنباء تتحدث عن وقوع ضحايا

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن قنبلة انفجرت على طريق إم 4 السريع في إدلب السورية لدى مرور قافلة تركية، مشيرةً إلى أنباء تتحدث عن وقوع ضحايا.

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قنبلة تستهدف قافلة تركية على طريق إم 4 السريع في إدلب السورية
سبق

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن قنبلة انفجرت على طريق إم 4 السريع في إدلب السورية لدى مرور قافلة تركية، مشيرةً إلى أنباء تتحدث عن وقوع ضحايا.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
05:06 PM

قنبلة تستهدف قافلة تركية على طريق إم 4 السريع في إدلب السورية

أنباء تتحدث عن وقوع ضحايا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن قنبلة انفجرت على طريق إم 4 السريع في إدلب السورية لدى مرور قافلة تركية، مشيرةً إلى أنباء تتحدث عن وقوع ضحايا.

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