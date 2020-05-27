أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن قنبلة انفجرت على طريق إم 4 السريع في إدلب السورية لدى مرور قافلة تركية، مشيرةً إلى أنباء تتحدث عن وقوع ضحايا.

قنبلة تستهدف قافلة تركية على طريق إم 4 السريع في إدلب السورية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-27 أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن قنبلة انفجرت على طريق إم 4 السريع في إدلب السورية لدى مرور قافلة تركية، مشيرةً إلى أنباء تتحدث عن وقوع ضحايا.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 05:06 PM

قنبلة تستهدف قافلة تركية على طريق إم 4 السريع في إدلب السورية أنباء تتحدث عن وقوع ضحايا





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أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن قنبلة انفجرت على طريق إم 4 السريع في إدلب السورية لدى مرور قافلة تركية، مشيرةً إلى أنباء تتحدث عن وقوع ضحايا.