أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن قنبلة انفجرت على طريق إم 4 السريع في إدلب السورية لدى مرور قافلة تركية، مشيرةً إلى أنباء تتحدث عن وقوع ضحايا.
قنبلة تستهدف قافلة تركية على طريق إم 4 السريع في إدلب السورية
أنباء تتحدث عن وقوع ضحايا
أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن قنبلة انفجرت على طريق إم 4 السريع في إدلب السورية لدى مرور قافلة تركية، مشيرةً إلى أنباء تتحدث عن وقوع ضحايا.
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قنبلة تستهدف قافلة تركية على طريق إم 4 السريع في إدلب السوريةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-27
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
05:06 PM
قنبلة تستهدف قافلة تركية على طريق إم 4 السريع في إدلب السورية
أنباء تتحدث عن وقوع ضحايا
أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن قنبلة انفجرت على طريق إم 4 السريع في إدلب السورية لدى مرور قافلة تركية، مشيرةً إلى أنباء تتحدث عن وقوع ضحايا.
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